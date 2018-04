Normaalne Norman avitab: kuidas saada mees mööblit tõstma?

Mida ma pean tegema, et mees mitte ei noogutaks mu jutu peale niisama, vaid reaalselt ennast liigutaks ka? Ma palun tal juba kolm kuud uut kummutit kokku panna ja vana keldrisse viia, aga saan vastuseks ainult mingit ebamäärast mõminat selle kohta, et just täna jube kiire, homme teen. Seda homset ei tule mitte iial!

Ma võin juba ette öelda, et ei tule jah. No ausõna, sa võid selle asja ära unustada, mingit mõtet pole näägutada ka! Ta ei võta mitte kunagi oma kiirest elust seda hetke, et mingi kruvikeeramise ja mööblitassimisega punnitada, kui palju lihtsam on sinu kerge sõim ära kannatada ja telekat edasi vaadata.

Meestel on kõrini sellest, et neid nagu transporttöölisi-ehitusmehi-autolukkseppasid koheldakse. Tahad olla nii võrdõiguslik, tee ise oma mööbeldamine ära. Või siis veel parem, mine tööle, teeni pappi ja palka spetsialist.