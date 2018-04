Prints William vihjas, mis soost on nende peagi sündiv laps

Pärast Villa Parkis lemmikmansale kaasa elamist andis prints avalikkusele suure vihje, et järeltulija võib olla poiss. Nimelt tõdes ta, et tahab lapsele anda nime jalkastaari Jack Grealishi järgi.

Prints jäi 22-aastase Graelishiga ka pildile, pärast Aston Villa mängu Cardiff City meeskonna vastu. «Ma nõuan, et mu lapse nimeks saaks Jack,» ütles prints ning seejärel, ilmselt tabades, et on liiga palju öelnud, lisas: «Või Jackie...»