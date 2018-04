Kas mees petab suurema tõenäosusega, kui naine on rase?

People rääkis Oaklandi ülikooli professori, dr Terri Orbuchiga. «Ma ei nõustu sellega üldse,» ütles Orbuch. «Ma olen uurinud palju suhteid ja jälginud 370 paari 30 aasta vältel. Peamine põhjus, miks mehed petavad, on see: nad tunnevad end hüljatuna. Nad tahavad kinnitust, olla märgatud ja et neid ei võetaks enesestmõistetavana. Sel pole mingit pistmist rasedusega.»

Orbuch lisab, et evolutsiooniteooria järgi peaks rasedus paare hoopis liitma. «Nad tahavad jääda partneri kõrvale, kuni ta on sünnitanud, et mitte kaotada sidet sündimata lapsega,» selgitab professor, kuid lisab, et võimupositsioonil mehed - sportlased, muusikud, poliitikud - petavad tõesti suurema tõenäosusega. «Võimukad mehed usuvad siiralt, et isegi, kui nad jäävad vahele, ei satu nad pahandustesse, kuna neil on palju inimesi, kes aitavad asja varjata.»