Idee kokkuhoiuks: imelise pulmapeo saab pidada ka tipprestoranis

Restoranipulm võib tema andmetel tuua eelarvesse arvestatava võidu. «Kui vaadata seda sellest küljest, et peokoha ja teeninduse eest justkui eraldi ei pea tasuma ja kulu on see mis kohapeal tarbitakse, siis on võit kindlasti märgatav. Samuti ei pea mõtlema külaliste majutamisele või muudele kulutustele, mis suurema pulmapeoga üldjuhul kaasnevad,».