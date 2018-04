Kana on lahe: sellest saab suurema vaevata kevadise argiroa või peenema peopala

Tänu sellele, et kana on küllaltki neutraalse ja leebe maitsega, lubab ta endaga ette võtta hoogsamaid köögipiruette ning sobib rohkematesse roogadesse kui mõni muu linnuliha, nendib Britt Paju, kes oma toidublogi ja vastilmunud kanaraamatu tarvis on läbi proovinud kõige erinevamaid kanatoite kergetest salatitest, eksootilistest suppidest ja külluslikest potiroogadest suviste grillivarrasteni. Ka maitsepaleti suhtes pole kanaliha tema sõnul eriti pirtsakas: talle passivad ühtviisi hästi muraka- või tikrimarinaad, magusterav tšillikaste, ingver, sidrun, küüslauk, karri, piparmünt, koriander. Kes tahab eriti lihtsalt läbi ajada, saab läbi ka ainult soola ja pipraga.

Omad lemmikud Britil maitsepaletis siiski on: «Näiteks kana koos suitsutatud paprika, tüümiani või pune ja oliiviõliga on minu meelest alati hea mõte. See kooslus sobib ühtviisi hästi ahjukana ja kanatiibade maitsestamiseks, aga ka grillihooajal kana marineerimiseks.» Mangot ja tšillit paneks ta kastmesse, samuti värske kanasalati sisse. Ka avokaado ja laim on kanasalatile head kaaslased. Isegi üksnes heast oliiviõlist, küüslaugust ja sidrunist piisab, et kokku segada lihtne ning mõnus marinaad. «Kevadsuvisel ajal saab sellele segule värskete ürtidega omakorda iseloomu lisada,» räägib toidublogija. Võimalusi on igatahes tuhandeid, need olenevad ilmast ja meeleolust.