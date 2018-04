Kes ei armastaks reisida? Kuid kohvritega kappamise kõrval võib seda teha hoopis oma fantaasiates ning rännata kaugele itta eksootilisi kultuure avastama üksnes moe ja rõivaste kaudu. Igaüks on kogenud, et reisilt kaasa toodud meenetesse jääb sisse killuke koha kordumatust võlust. Riiete puhul kehtib sama tõde veel sada korda enam! Need on kandjale kõige lähemal ning teistmoodi mõtteruum, värvimeel ja ilu mõiste tulevad inimesele õige ligidale. Virgutavad loovust, vabastavad vaimu ja avavad silmad, et alanud kevadet värske pilguga vastu võtta.

Beatrice ja Kristina Herodes vestlevad TFW backstages FOTO: Kaader videost

Metsik matk mööda Siiditeed

Naised pole iial ajaloos enese kaunistamisel fantaasiat vaos hoidnud. Märgatud olla – see pole midagi hirmsat! See on naiseks olemise loomulik osa.

Beatrice on Eesti moeelus eriline nähtus, kes kihutab muretu mustriküllasusega üle kõigist maitsepiiridest. Värske looming viib moesõbra reisile ning on inspireeritud Siiditeest. «Metsik ja naturaalne siid ei ole maailmast kadunud. Endiselt on võimalik seda saada ja kanda. Me oleme kogu aeg liikumises, kogu inimkond, samuti mood.» Nii et teekonnal on autorile mitmekihiline tähendus, võtmaks kokku ka hetke oma isiklikus elus ja loomingus.

Lavale jõudsid pilku uputavad dekolteed, Beatrice Fenice FOTO: Konstantin Sednev

«Ma järjekordselt üritasin teha kollektsiooni, mis oleks ainult musta värvi, ja mul järjekordselt ei õnnestunud see,» ütleb moelooja muiates.

Tuliuue kollektsiooni mudelite seas ringi vaadates ei leia pilk aga ainsatki musta eset, neid lihtsalt pole! Seekordne inspiratsiooniallikas on Siiditee, ida poolt tulnud fantaasialend.

Beatrice värvikas elu on teda ennast viinud paljudesse maailma paikadesse ning mõneski kohas on ta tundnud ennast isegi rohkem kodus kui siin. Teda paeluvad kõrbetoonide kuld ja kuumus, idamaade mustririkkus ja emotsionaalsed värvigammad. Meile ootamatult intensiivsed kontrastid ja kujundid pole tegelikult kaugeltki juhuslikud – neil on oma lugu rääkida ja oma roll täita. Kandja meeleolu peegeldada ja sellesse rõõmu külvata on sellest kõigest, mis mustrites kirjas, ehk üks pinnapealsemaid ja lihtsamini mõistetavaid tahke.

Mustrites ja kontrastides on peidus maagia, Beatrice Fenice FOTO: Konstantin Sednev

Reis moekunsti kaudu

Beatrice sõnul on mood hea võimalus rännata maailmas just sinna, kuhu ise soovid, ilma et selleks üldse kodust välja tulema peaks.

«Usun, et minu disain võiks kõnetada neid, kes tahaksid avastada ja reisida. Seekordne kollektsioon on minu jaoks nagu reis, lihtsalt moekunsti kaudu,» selgitab multikunstnikust disainer. «Siin on väga palju autentsust, ehedad sarikangad, Hiina siidid ja minu enda seest esile kerkinud emotsioonid. Ma olen paikne inimene, aga südames armastan ma maailma avastada. Ma arvan, et on palju teisigi, kes tunnevad sama.»