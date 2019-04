Kümme asja, mida igaüks peaks oma elukaaslase kohta teadma

Elukaaslase kohta olulisi asju teadmata võib juhtuda, et hakkate teineteisest kaugenema ja jääte ajapikku võõramaks. Pika kooselu jooksul võib seda kergesti juhtuda ka siis, kui on tunne, et tead oma kallimast juba kõike. Mida paremini sa oma armastatut tunned, seda lihtsam on temaga lähedust hoida.