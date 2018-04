Rongaisa Tom Cruise pole tütar Surit näinud ligi neli aastat

Your Tango vahendab Surile ja tema emale, Tom Cruise’i eksnaisele Katie Holmesile lähedalseisva allika sõnu, et tõesti on veninud kohtumiste vahe nõnda pikaks. «Tom on oma elus liikunud edasi järgmisse faasi ja ta lõpetab oma viimast filmi,» ütleb allikas. «Nende vahel puudub igasugune suhtlus. Tom räägib tütrest üliharva.»

On ka neid, kes sosistavad, et Cruise’i religioon saientoloogia on põhjuseks, miks ta tütrest eemale hoiab. Vastuolulise sekti liikmed sageli hoiavad peredest eemale, kui on otsustanud saientoloogiakirikuga liituda. Seega arvatakse, et kui Cruise liitus kirikuga, nõuti talt ka peresidemete läbilõikamist.