Segaduses mees: vihkan oma naist…

«Naine ütleb, et tal on sellest ükskõik ja et ma võin siis minna teise juurde. Mul pole teist, ma ei tea, kust ta selle võtab!

Tõin poest vorsti – tema hädaldab, et miks ma nii odava tõin. Seal oli kindlasti paremaid veel, aga võtsin selleks, et teisele naisele jääks rohkem. Ma tulin ju töölt, olin väsinud. Sama mure on ka siis, kui ma jälle midagi kallist toon. Siis ei jätkuvat talle raha poes käia ning siis ta on oma arvates kole, kui ta uusi riideid ei saa. Ta on imeilus, sinisilmne ja sale. Kust ta siis võtab, et ta kole on? Ja kõik muu ka, mida ma teen, väljendub selles, et ma pidavat teda vihkama. Äkki ta ise vihkab mind?»

Vastab pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja Marge Vainre:

«Kui suhetes on maad võtnud kahtlused, siis omistatakse igale nüansile sellest lähtuvaid tähendusi. Samuti võib juhtuda, et oma ebakindlust ja häiritust väljendatakse kaudselt ning teise käitumist pidevalt analüüsides ja tõlgendades. Seega on oluline jõuda selgusele, mis siis teie suhetes tegelikult lahti on.

Nagu isegi olete aru saanud, siis vaevalt, et ostuvalikud ja muu taoline on tegelik probleem. Kindlasti vajate avatud ja põhjalikku jutuajamist ning selgelt oma ootuste, vajaduste ja arusaamade selgeks rääkimist. Nii saaksite väljendada enesekindlust ja selles, mida õigeks peate, mida teie vajate. Kui suhted on juba pingelised, siis on eriti oluline jälgida, kuidas te seda teete – st kuidas end väljendate ja vajadusel kehtestate. Edukas kehtestaja teeb seda nii, et ka partner saaks teha sama ning mõistmine suureneks ja suhted paraneksid.

Kehtestamisel ja oma arusaamade väljendamisel on oluline mina-keel, mis hoiab ära teise süüdistamise, hinnangud ja kriitika ning seega vähendab partneri soovi end kaitsta või vastu rünnata (nt mind solvab see, kui sa kahtlustad, et mul on keegi teine; mul on raske sinust aru saada, kui kuulen etteheiteid nii odava kui kalli ostu korral; ma tahan, et võiksin ise otsustada, millist vorsti osta; ma olen mures meie suhete pärast ja segaduses, kui arvad, et sind vihkan jne).

Tõenäoliselt järgneb sellele naise reaktsioon, mis kajastab muu hulgas ka tema rahulolematust ja võimalikke negatiivseid tundeid. Parim, mida teha saaksite, on keskenduda tema ära kuulamisele (aktiivsel kuulamisel väljendate, kuidas te temast aru saite). Nii kehtestamisel kui kuulamisel on oluline vastastikune austus ja soov arvestada teise vajadustega.

Eesmärk peaks olema usaldussuhte saavutamine sel määral, et te ei peaks oma suhteid klaarima kaudsel viisil ja kahtlema teise tunnetes. Väga oluline eeldus suhete parandamisel on kahtlemata suur teadlikkus oma tunnetest ja vajadustest ning siiras soov üksteist mõista. Edu teile selles.»