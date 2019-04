Kolm sodiaagimärki, kes ei oska flirtida

Skorpion

Kuigi Skorpioni peetakse üheks seksikamaks sodiaagimärgiks, ei ole ta hea flirtija. Skorpionil on komme liiga kiiresti liiga intensiivseks minna ning see võib jätta temast väga veidra mulje. Tegelikult tahab ta lihtsalt teise inimese kohta võimalikult ruttu palju teada saada, aga kahjuks ei kuku see nii välja.

Kui Skorpion flirdib, siis saab ta enamasti ikka sama reaktsiooni: vastupõrnitseva segaduses näoilme. Välja arvatud siis, kui ta leiab ühe omasuguse, kes jagab tema hullumeelsust ega kohku ebatavalisest lähenemiskatsest kergesti ära.

Kaljukits

Kaljukits vihkab flirtimist ega näe selleks üldse mingit põhjust. Ta usub, et kui kaks inimest meeldivad teineteisele, siis ei ole vaja mingeid mänge mängida. Paraku paljud teised nii ei arva…

Kaljukits võib üritada flirtida, aga kui ta saab aru, et see ikka ei ole tema rida ning ei vii kuhugi, siis annab ta alla enne, kui teine midagi öelda jõuab. Kui keegi üritab Kaljukitsega flirtida, siis võib vabalt juhtuda, et ta pööritab üleolevalt silmi ja kihutab kosja tulnud noormehe minema.

Veevalaja

Kuna Veevalaja elab mingis teises reaalsuses, on loogiline, et ka tema flirt ei jõua teistele kohale. Tema kummaline flirtimistehnika võib mõnele isegi armas tunduda, aga enamasti ei vii see kuhugi.

Seevastu meeldib Veevalajale väga, kui keegi temaga flirtida üritab. Muidugi käitub ta ka siis imelikult, aga tal on hämmastav oskus iga vestlus isiklikuks ja eriliseks pöörata. Tegelikult teab ta flirtimisest paremaidki meetodeid, kuidas kellegi südamesse pugeda.