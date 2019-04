Kümme märkamatut kulutust, mis kipuvad eelarvest välja ununema

Täpne tabel on väheste pärusmaa. Samas oleme Laenukoolis märganud, et teatud kuluread võivad ka kõige hoolsamale arvepidajale üllatusena tulla. Vaata allolevat nimekirja ja kontrolli oma eelarvet - ega sul midagi kahe silma vahele pole jäänud?

1. Pensionilisa

Kindlasti oled kuulnud kaasmaalasi selliseid võllanalju viskamas nagu «ma ei lähe pensionile, sest ma ei lähe kunagi töölt ära» või «pensioni pärast ei tasu muretseda, niikuinii suren enne ära». Laenukool asja nii mustas valguses ei vaataks. Kuna ainult pensionisambale lootma jääda ei saa, oleks mõistlik otsida võimalusi, mis hilisemas eas rahaliselt abiks oleksid. On selleks siis kogumine, hoiustamine, investeerimine või muu moodus - isiklikku eelarvet koostades tuleks selle võimalusega arvestada.

2. ‎Annetused

Vahet pole, kas annetad kord kuus või kord aastas, sulas, ülekandega või taaraautomatis, eraldi kulu on see ikkagi. Kõikidesse kuludesse tuleks suhtuda võrdselt ning märkida need eelarves ikkagi ära. Vastasel juhul tekib olukord, kus väike summa sinna ja väike summa tänna muudab sinu ülevaadet oma isiklikest rahaasjadest oluliselt.

3. ‎Kooliekskursioonid

Lapse igakuist trenni ja muid huviringe on lihtne eelarvestada. Aga kuidas on ekskursioonidega? Kas sa oled kursis, kui palju neid aasta jooksul tehakse ja kuhu? Mida vanem klass, seda kaugematesse sihtkohtadesse kipuvad ekskursioonid viima. Eraldi teema on muidugi lõpureisidega - need on kõikidest kooliga seotud tegevustest tavaliselt kõige kulukamad ettevõtmised.

4. ‎Taskuraha

Kui sina oled üks neist lapsevanematest, kes annab lapsele taskuraha vajaduspõhiselt, oleks aeg hakata nendel väljaminekutel silma peal hoidma. Teine võimalus on leppida lapsega kokku kindel summa, mida ta iga kuu saab. Nii elimineerid sa oma eelarvest ebamäärasuse ning hoiad ka rahaasjad emotsioonidest eraldi.

5. ‎Trenn, hobid ja meelelahutus

Järjekordne emotsionaalne teema, mille üle arvepidamine võib tunduda esmapilgul keeruline. Laenukool soovitab siinkohal arvestada igakuiselt mingi kindla summaga. Lisa spordiklubi liikmemaksule hinnanguline summa, mis võib sul kuus kuluda kohvikute või kino külastamisele või muule meelelahutusele. Kui sellest mini-eelarvest jääb mõni kuu teatud hulk raha kasutamata, pane see nö meelelahutuskassasse. Suuremate ürituste piletid müüakse tavaliselt kiiresti läbi ja siis on hea, kui on väike tagavara kohe võtta.

6. ‎Hambaarst ja silmaarst

Isegi kui külastad regulaarselt hambaarsti, võib tekkida ikka olukordi, kus vajad kiiresti ravi. Tihti kipuvad need hädaolukorrad olema nii ulatuslikud, et arstikabinetti jääb suurem summa kui kuluks tavaliselt regulaarkontrollile. See aga võib eelarvesse lüüa augu, millest taastumiseks kulub mitu kuud. Silmadega esineb vast harvem kriisiolukordi, kuid kui oled prillide või läätsede kandja, siis tasub isiklikku eelarvet üle vaadates arvestada igakuise kohustusliku summaga kunagi tulevikus prillide parandamise või väljavahetamise jaoks.

7. ‎Ravimid

Kui tarbid mingeid ravimeid regulaarselt, oleks mõistlik muuta nende kulu ka oma isikliku eelarve lahutamatuks osaks. Sama kehtib ka gripihooaja ja teiste pikemate haiguste kohta. Ravimid on kallid ja mõjutavad märkimisväärselt sinu kulude suurust.

8. ‎Juuksur

Juuksuri- ja erinevad iluteenused kipuvad pahatihti ununema, sest neid kiputakse tarbima möödaminnes ja tihti hetketuju ajel. Nii on ka erinevate ilutoodetega. Isegi kui sisened juuksurisalongi harva, oleks tark need külastused ka oma igakuises tulu-kulu arvestuses ära märkida.

9. ‎Väikesed pahed

Alkohol, tubakas, maiustused - vahet pole, kas sööd õhtul tahvli šokolaadi või jood õlle-kaks, pole mõtet end petta. Väikesed väljaminekud moodustavad kuu lõpus ühe suurema kulu. Seega eitades oma väikesi pahesid ei tähenda, et need su rahakotile mõju ei avaldaks.

10. ‎Isiklikud suursündmused

Nii, sa oled kaardistanud oma sissetulekud, arvanud maha erinevad kulud, pannud natuke hädaabiolukordadeks kõrvale ning kuu lõpuni on raha piisavalt. Aga kuidas on erinevate tähistamistega nagu juubelid, pulmad, koolide alustamised, lõpetamised ja muud tähtpäevad?

Sellised suuremad sündmused nõuavad tihti ka suuremad kulutusi. Üks võimalus on vaadata kalendrisse ja teha oma eelarves korrektuurid. Kuna aga kellelgi pole raha piiramatult ja iga sündmus pole ette teada, soovitame varrukasse varuda paar kavalat kingiideed, mis ei kurna liigselt sinu rahakotti ja tekitavad saajas positiivseid emotsioone.