Mehel on netisõbranna – kas see ongi emotsionaalne petmine?

«Üks hommik avastasin, et ta teeb ka rohkemat kui mängib. Ta lihtsalt oli õlleuimas unustanud mõned failid kinni panemata ja need olid arvutis ees lahti. Ta nimelt oli leidnud omale sõbranna, kellele saadeti siis «kallisid» ja «musisid». Vahetati fotosid ja imetleti teineteise välimust. Kui selle teema üles võtsin ja küsisin, mis toimub, sain vastuse, et sorry, tegin vea ja seda enam ei kordu.

Viga oli siis see, et ta nii lohakas oli ja mina asjast teada sain. Tema arvates petmist ei ole olnud, sest ta on ju kodus ja füüsiliselt kellegagi kokku ei ole saanud. Emotsionaalne petmine ei olevat petmine.

See on kestnud nüüdseks juba seitse kuud. Öiseid mängimisi on küll oluliselt vähemaks jäänud, sest päeviti ta on kodus väljas tööl, kuid suhtlus kestab edasi nii sõnumite kui ka telefoni teel. Ka on ta nüüd hoolsam ja tema kirju ma enam lahtisena leidnud ei ole.

See sõbranna on saanud meile juba pereliikmeks, sest iga päev kuulen uudiseid, mis ilm tema kodukohas on ja mis tema kodukandis toimub. Aeg-ajalt ka seda, mis probleemid teda vaevavad. Siis algab jutt sõnadega «Ma tean küll, et sa seda kuulda ei taha, aga vaata, kus temal on probleem».

Mehe sõnade järgi on «selline» suhe lõppenud nagu alguses ja järgi on jäänud ainult suhtlus hea tuttavaga, kellega arutatakse maailma asju. Ja seda iga päev tundide kaupa!

Kuidas sellesse suhtuda? Koduste probleemidega pean mina hakkama saama, sest mees lahendab oma sõbranna probleeme ja koduste asjade jaoks tal aega ja energiat ei jätku. Kui mina mingi probleemiga tema poole pöördun, tuleb vastuseks - tee ja otsusta, sinu käes on rahad ja võim.

Küsimus laiale ringile: kas selline suhtlus on petmine? Mees väidab, et ainult füüsiline petmine on petmine, vaimne suhtlus on ainult ajaviide. Tema väide «ma olen ju kodus!» mind kahjuks ei rahulda, sest mõtetes on ta mujal! Asi saavat korda siis, kui tema ka tööle saab ja teenima hakkab. Praegu tunneb ta ennast tühja kohana ja seepärast vajab välist suhtlust, et ennast natukenegi veel mehena tunda.

Mida teha? Kas lasta asjadel edasi minna nii nagu nad on, ja loota, et see laheneb tõesti siis, kui mees tööle saab? Vaadata lihtsalt kõrvalt ja «tühistest asjadest mitte probleeme tekitada»?

Põhiküsimus: kas vaimne petmine (kui see on petmine?) on sama mis füüsiline petmine?»

Vastab pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja Meelike Saarna: