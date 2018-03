Ema avalik kiri Ossinovskile: Põlva haigla personali pühendumist sünnitajale ei kompenseeri ükski imemasin

Olime tõesti õnnelikud ja oleme siiani. Olgugi, et elame Tartu Ülikooli Kliinikumist napi viieminutilise autosõidu kaugusel oli Iti meie peres juba kolmas laps, kes Põlvas ilmavalgust nägi. Sünnitada Põlvas oli teadlik valik ja mul on kolmekordselt hea meel, et mul oli võimalus neid valikuid teha.

Jah, suurhaiglates on kahtlemata palju ägedam tehnika, lademetes erinevaid valutustamismedikamente ja ehk ka värskemad palatid-sünnitustoad, aga minu jaoks on sünnitus eeskätt loomulik protsess, kus haigla roll on naist toetada, väestada, naise jaoks olemas olla ja lasta lapsel turvaliselt sündida nii väikese sekkumisega kui võimalik. Kõik see on Põlvas olemas. Lisaks on Põlvas piisavalt aega iga perega personaalselt tegeleda, aega naistele otsa vaadata ja naeratada, aega lasta sünnitada ja sündida just sellises tempos nagu see emale ja lapsele sobib, aega pärast palatisse tulla ja vastata kõigile küsimustele, mis värskeil vanemail tekivad. Personali pühendumist sünnitajale ei kompenseeri mitte ükski imemasin. Mitte ükski.

Täna on laualt läbi käinud juba miljon põhjendust, miks on ikkagi vaja Põlva haigla sünnitusosakond sulgeda. No et sünnitajaid jääb aina vähemaks (jättes targu mainimata, et 2017. aastal sündis Põlvas tegelikult rohkem lapsi kui aasta varem). Rahaliselt ei olevat mittetasuv (ma võin tuua tuhat näidet asjadest, mis ühestki otsast pole tasuvad, aga mida me ikkagi teeme, sest see on riigi kohus ja riik on inimeste jaoks, mitte vastupidi).

Siis arvasid mõned, et ehk ei ole Põlva haigla personal madalat sünnituste hulka ja sellest tulenevat vähest praktikat arvestades piisavalt «tasemel» – seegi argument kukkus kolinal laua alla, sest mitmed sealsed töötajad võtavad sünnitusi vastu ka Tartus ja vaevalt nad oma oskused Põlvasse sõites linnapiirile maha jätavad. Teised leidsid samal ajal jällegi, et Põlva haigla sünnitusosakonna töötajad ei ole mitte ala- vaid ülekoormatud ja hoopis see on põhjus, miks uksed kinni panna. Võta siis kinni.

Ja et põhjuseid ikka uhkemalt oleks, hakkas korraga riburada ilmuma arvamusi selle kohta, kuidas tegelikult ei ole väikehaiglad lihtsalt võimelised pakkuma kvaliteetset teenust ja see on ainult naiste ja laste enda turvalisuse huvides kolida sünnitajad suurhaiglatesse.