Pea kolmandik ameeriklasi on päästnud oma suhte selle muudatusega

Hea ööunion oluline, et säilitada hea tuju, positiivne ellusuhtumine ja energia, mida igapäevaelu nõuab. Kui kaaslane norskab, laiutab, kisub tekki või häirib muud moodi sinu und, on suur tõenäosus, et mingil hetkel hakkavad asjad allamäge minema ka suhtes.