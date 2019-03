Viis esileedit, kes olid tegelikult parajad veidrikud

Mitte kõik esileedid pole aga jäänud kinni rolli, millesse neid surutakse ning paljud neist on leidnud viisi, kuidas kehtestada iseennast isiksusena. Grunge toob välja kõige huvitavamad esileedid.

Peoloom Dolley Madison

Dolley Madison / Scanpix FOTO: akg/North Wind Picture Archives/akg/North Wind Picture Archives

James Madisoni abikaasa Dolley oli üks 19. sajandi kõige suuremaid peoloomi. Kuigi see võib tänapäeval naljakas tunduda, siis toona olid tema korraldatud suured peod tabu ja sellele vaadati enamasti viltu. Igal nädalal korraldas ta pidusid, mida ta nimetas Wednesday Night Squeezes, kuhu ta kutsus kõik ühiskonnas olulised inimesed poliitikutest kuulsusteni, kuid rahva sekka eksis ka inimesi tänavalt. Lisaks sellele on Dolley ajalukku läinud kui üsna provokatiivselt riietunud esileedi.

Kummitustekütt Mary Todd Lincoln

Mary Todd Lincoln, 1861. / Scanpix FOTO: /©The Image Works / TopFoto

Kõikidest esileedidest on Abrahami abikaasa Mary Todd Lincoln tuntud ehk kui üks veidramaid. Mary Todd kaotas mõlemad oma lapsed, mis ajas naise spiritualismi rüppe. Ta oli veendunud, et laste vaimud ilmuvad igal õhtul tema voodijalutsisse, et emaga ühendust saada. Mary korraldas seansse, millest võtsid osa erinevad meediumid ja need toimusid loomulikult Valges Majas. President Lincoln võttis osa vähemalt ühest seansist ja teda ka hoiatati enneaegse surma eest. Pärast Abrahami atentaati pöördus Mary Todd veelgi sügavamale hingedemaailma, peatudes paar päeva isegi spiritualistlikus kommuunis. Lõpuks külastas teda kuulus «kummituste fotograaf», kel õnnestus ilmutada pilt, millel seisis Mary Toddi selja taga tema kadunud abikaasa vaim.

Okultist Florence Harding

Florence Harding, esileedi 1921-1923 / Scanpix FOTO: akg-images/akg-images

President Warren G. Hardingu naine kasvas üles keskkonnas, kus okultism oli tavapärane ja tervitatav ning kasutati nõidusi ja needusi. Seega on ainult loogiline, et Valgesse Majja saades kutsus ta kohale selgeltnägija, kes pidi kindlaks tegema, keda Warreni administratsioonist saab usaldada ja keda mitte. Lisaks uskus ta homöopaatiasse – kui naisel tekkisid probleemid neerudega, oli ta nii hämmastunud homöopaatilistest tulemustest, et ta kutsus oma «arsti» Washingtoni ja laskis ta määrata ametlikuks presidendi ihuarstiks. See oli aga saatuslik viga – «arst» ei suutnud diagnoosida Warren G. Hardingu südamerabandust, vaid pidas seda toidumürgituseks. Viga maksis Hardingule elu.

Moekas Betty Ford

Betty Ford aastal 1975, rinnas võrdõiguslikkuse eest võitlemise rinnamärk / Scanpix FOTO: /AP

Betty Ford sai Nixoni tagasiastumise tõttu esileediks küll ootamatult, kuid see ei takistanud tal elu edasi nautimast. Betty oli tõeline 70ndate laps, hoolimata tema vanusest passis, ning ta nautis mitmeid selle ajastu moeasju. Ta kandis tujusõrmust ning tantsis Valge Maja laudadel, rääkis radikaalsetel teemadel nagu marihuaana suitsetamine ja abielueelne seks. Ka ei olnud ta tagasihoidlik oma poliitiliste vaadete väljaütlemistel: «Ma olen tegelikult feminist,» teatas Betty ja võitles võrdõiguslikkuse eest. Ta oli ka avameelne, kui rääkis oma võitlusest sõltuvushäirega, mis viis lõpuks Betty Fordi nimelise sõltuvushäirete kliiniku loomiseni – see on andnud lootuskiire tuhandetele sõltlastele.

Horoskoobisõltlasest Nancy Reagan

Nancy Reagan / Scanpix FOTO: Rights Managed/Ronald Grant Archive / Mary Evan

Nancy Reagan, Ronaldi abikaasa, tuli otse Hollywoodist, seega pole üllatav, et ta tõi Washingtoni kaasa nii mõnegi kummalise harjumuse. Nii oli tema nõrkuseks astroloogia ning pärast seda, kui Ronald Reaganit tulistati, muutus see kinnisideeks. Ta lasi oma ihuastroloogil plaanida iga sündmust ja käiku presidendi elus, et teda kaitsta – olgugi, et ta oli astroloogi kohanud isiklikult vaid korra. Nii ajastas tähetark presidendi kõned ja reisid, kuni selleni välja, et pani kirja kellaajad, mil Air Force One peab maanduma ja õhku tõusma. Nancy püüdis oma obsessiooni varjata ja maksis astroloogile kolmandate isikute kaudu, kuid meedia sai asjast haisu ninna ning teda mõnitati selle eest elu lõpuni.