Moenädal vallutab Tallinna

Moefännide pidupäevad Tallinnas on viimaks käes! Kultuurikatla lavalaudadel saab neljapäevast laupäevani näha suurimate kohalike moetalentide loomingut. Juba neljateistkümnendat korda on käimas Tallinn Fashion Week, kus esimest korda on üks päev pühendatud ka lastemoele.