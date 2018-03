Ella Põder-Roht-Stukis võitles end Vanemuise primadonnaks suure skandaaliga

Vanemuise majandusdirektoriks oli vahepeal saanud Elli vana hea tuttav «poepoiss» Harald Stukis. Nüüd pandi leivad ühte kappi ja koos hakati kasvatama poega ja tütart. Naise karjäär teatris sai sellest tuule tiibadesse. Enamasti oli ta nii lavastaja kui ka peaosatäitja. Nii näiteks on Elli meenutanud opereti «Meedi» lavaletuleku edu: «Ta muutus niivõrd populaarseks, et «Meedi» lööklaule oskasid isegi voorimehed ja jällutasid neid «omal viisil» järele. Igaüks tunneb ju viisi «Hoia kinni, muidu võid sa uppi lennata», mis pärit kelgustseenist. «Meedi» mõju oli nii suur, et ilmusid paberossid, seebid ja teised kaubaartiklid Meedi nime all. Minu lemmikkoeragi nimi on Meedi.»

Oktoobris 1932 sai teatri direktoriks Mettuse asemel August Gailit. Administratiivses osas ei muutnud see midagi, kuid operetilaval tuli Ellil oma koha eest võidelda – Vanemuise primadonna kohale pretendeeris nüüd ka direktori näitlejannast abikaasa Elvi Nander. Eduard Türk on kirjutanud: «Primadonna, kes oma seisuse kohaselt ainult efektseid peaosi mängis, detoneeris küll pisut laulus, kuid vähenõudlikule operetipublikule oli ta oma magusa naeratuse ja kõditava armsa ninatooniga kaunis vastuvõetav. Tema esimest lavaleilmumist tükis tervitati alati aplausiga ning etenduse lõpus üllatati teda lilledega. Et see kõik nii läheks, organiseeris Stukis erilise «toetajate kogu»; operetietendustele priipileteid jagades tuletas ta pääsmetesaajatele meelde, et «plaksutage siis kah». Etenduse lõpul ilmus ta tavaliselt tagauksest pimendatud saali, ning kui oli märgata, et lõpuaplaus on loid tulema, siis, varjates käsi mõne tühja tooli taha, alustas seda ise.»