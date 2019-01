Kuus õhtust viga, mis teevad paksuks

Austraalia dietoloog Jessica Spendlove toob Daily Mailis välja kuus sagedasti esinevat viga, mis võivad kaalulangetuseesmärke saboteerida.

Äratuskella seadistamine liiga varaseks. Korralik ööuni on väga tähtis ja selle pidev puudujääk hakkab ka kaalu kergitama. Kui sa lähed alles südaöö paiku magama, siis ei ole mõtet varahommikul kell kuus juba ärgata, et trenni minna. Pigem säti oma päevaplaan niimoodi ringi, et saaksid öösel kaheksa tundi magada. Organism vajab taastumiseks pikka und, sest unepuudus mõjutab hormoone ja muidugi ka päevast energiataset. Paar üksikut halba ööd veel treeningeesmärke ära ei riku, kuid pidev unepuudus mõjub kehale rängalt. Jälgi, et läheksid igal õhtul piisavalt vara ja alati samal kellaajal magama.

Õhtusöögi vahele jätmine, kui see jääb pärast kella kuut. Siiani levib eksiarvamus, et kui õhtul pärast teatud kellaaega süüa, siis talletab keha rohkem rasva. Kuigi enne magamaminekut ei ole tõesti hea suurt einet süüa, ei ole mõtet ka nälgida, sest selle tagajärjel võivad sind järgmisel päeval tabada söömasööstud. Põhitoidukordade vahelejätmine ei ole väga hea mõte, sest enamasti on need inimestel kõige mitmekülgsemad toidukorrad. Kui võimalik, siis tuleks viimane eine süüa vähemalt kaks tundi enne magamaminekut.

Õhtuse seksi vältimine. Tõsijutt, orgasm aitab stressi ja ärevust leevendada ning tuleb kasuks suguorganite tervisele. Pealegi mõjutab orgasmi saamine hormoone, mis toetavad tervisliku kehakaalu hoidmist. Pärast seksi on kergem uinuda ja uni on sügavam, mis samuti on vajalik kaalu langetamiseks.

Õhtul alkoholi joomine. Kuigi õhtune naps võib mõjuda lõõgastavalt, rikub see tegelikult une kvaliteeti. Esialgu võibki tunduda, et vindisena tuleb uni kiiremini, sest see teeb sind uimaseks, kuid tegelikult on alkouimas uni pinnapealsem ja katkendlik. Lisaks viib alkohol kehast vett välja ja sisaldab palju kaloreid.

Õhtul liiga hilja trenni tegemine. Mõnel inimesel võib hilisõhtune trenn magamisele isegi kasuks tulla, kuid enamasti on seetõttu hoopis raskem uinuda. Kuna kosutavat und on aga taastumiseks väga vaja, mistõttu ei tasu treeningut väga õhtusse jätta neil, kel uinumine isegi raske. Katseta, millised treeningajad sobivad sulle kõige paremini, et saaksid ka korralikult magatud.

Seadmete kasutamine enne magamajäämist. Tehnoloogiavidinate kasutamine pärsib melatoniini tootmist ja võib seetõttu takistada õigel ajal uinumist. Melatoniin on hormoon, mille eritumist võivad ebaloomulikud valguseallikad (nagu näiteks nutitelefoni valgus) takistada ja seega ka und rikkuda. Teisisõnu tähendab see, et kui vahetult enne magamaminekut telekat või mõnd muud ekraani jälgida, on ajul raske välja lülituda.

***