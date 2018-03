Eesti teatri intelligentseim näitleja Erna Villmer jäi südamega teatri külge ka siis, kui enam voodist tõusta ei suutnud

Samal ajal sündisid Erna Villmeri suurrollid: kaks Koidulat. Artur Adsoni «Lauluisa ja Kirjaneitsis» ning Hella Wuolijoe «Koidulas». Mõlemad osatäitmised paaris Lauteriga. Nende partnerlust imetleti ja seati mõõdupuuks. Koosmängimisi tuli küll veel, aga jäi aasta-aastalt vähemaks, sellele vaatamata, et Erna vaieldamatult Estonia paremaid lavajõude oli. Draamajuhi abikaasana tuli kõndida kui nööri mööda, et ära hoida kolleegide nurinat. Nii säraski 1930. aastate keskel Erna Villmer enamasti vaid kergetes salongikomöödiates. Suuremate osade mängimist takistasid ka Erna sagenevad haigushood.

Fanny rolli lavastuses «Tseesar» 1937. aasta detsembris on meenutanud Kaarel Karm: «Selle lavastuse üks etendus lõppes traagiliselt. See stseen Villmeriga oli tema viimane esinemine laval. Ta jõudis mulle veel sosistada: «Räägi lõpuni, ka minu eest… ma ei saa…»»

Aino Kallas on meenutanud sõja-aastaid: «Kohtasin Erna Villmerit sageli, üksvahe peaaegu iga päev. Tal oli viisiks istuda enne lõunat samal pingil Vabadusplatsi nurgal, kus minagi. Ta saabus vaevaliselt kepi najal käies, saatjaks vanaldane naisterahvas, ema õde – hoolikalt, koguni elegantselt riietatud, talvel seljas must varsanahast kasukas, hästi kinnastatud, hästi kingastatud. Muidu oli teda aga kurb vaadata, otsekui ilusat siniliblikat, kelle tiivad on viga saanud, nii et õietolm on ära pudenenud. Suu oli viltu tõmbunud, nagu olnuks ta näomusklid halvatud, ja tuli eriliselt teritada kõrva, kui tahtsid aru saada ta ebaselgest kõnest, kust mitmed umbhäälikud olid välja langenud. Ma olin aegajalt sunnitud paluma teda oma sõnu korrata.»