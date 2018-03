Uuring: emade jaoks on nutitelefon tähtsam kui käekott või mähkmed

Ameerika Ühendriikides asuva Influence Central läbi viidud uuringule vastajad tunnistasid, et nutitelefonid on muutunud nende eluviisile järjest olulisemaks. Telefon on tähtsaim asi, milleta emad lihtsalt kodust lahkuda ei saa – üsna palju tähtsam kui nende käekott. Võrreldes 43 ja 31 protsendiga 2012. aastal, ütles 2016. aastal 48 protsenti vastanutest, et telefon on nende jaoks tähtsaim asi, samas kui 26 protsenti kinnitas, et selleks on käekott. Kaugel kolmandal ja neljandal kohal olid mähkmekott ja suupisted lastele.