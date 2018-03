Tulemeri, pommikillud Tallinnas: haavatud Helmi Viitol nägi, kuidas ooperilauljast mees Karl põlema süttis...

Liina Reiman on kirjutanud nende unustamatute suvede kohta: «Külaelanikud olid harjunud nägema suvitajaid ja praosti perekonna noorrahvast kogu päev supelkostüümides ümber jooksmas. Vahel askeldas mõni veetlev Eeva viljapuuaias, ainult roheline viigileht riietuseks. Kui mõni esmakordne külaline selle pildiga harjumatuna hämmastunult oma arvamist avaldas, siis teine, juba harjunu, rahustas heatahtlikult, et see on nüüd see kunstnike suvitamine, ei maksa tõsiselt võtta. Arvan, et nende suhtumine sellesse kunstnike suvitamisse oleks olnud eitavam, kui Pikakose peremeheks ei oleks olnud meie austatud ja armastatud praost. Pühapäevadel istusime, me patuoinad, kenasti oru vabaõhukirikus, tiptopilt riides, hardalt kuulates praosti jutlust. Siis heitsid külaelanikud andestavaid ja heakskiitvaid pilke.»