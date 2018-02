Vägivalla vastu võitlev Triin Tulev pälvis maineka stipendiumi

Uuringud näitavad, et igal aastal saab Eestis vägivaldsete kaaslaste käe läbi vigastada 44 000 naist ja nendest raskelt kannatada 6000. Kriminaalsüüdistusteni või süüdimõistva otsuseni kohtus ka kõige raskematest juhtumitest jõuab vähem kui kümnendik. Eestis kannatab iga päev perevägivalla all ametlikel andmetel 252 naist, neile lisanduvad harvemini mehed ja ka lapsed. Paljudest juhtumitest me kindlasti ei tea ning 2/3 juhtumitest toimuvad ohvri enda kodus. Kohas, kus iga inimene peaks end kõige turvalisemalt tundma.

Vägivalla tagajärjed on igale ohvrile laastavad. Paljud saavad perevägivalla tõttu eluohtlikult vigastada, ohvri psüühika on traumeeritud, mitmed leiavad end alkoholist lohutust otsimast, tekib ebakindlus tööturul ning suutmatus oma elu normaalselt korraldada. Kõige rängemalt kahjustab vägivald naiste tervist. Iga viies ohver kurdab halva või väga halva tervisliku seisundi üle, neil on sagedamini kroonilised haigused.

Tulev leiab, et parim on püüda igasugust vägivalda ennetada. «Pärast lähisuhtevägivalla kogemust proovida läbipekstud inimhingest nii-öelda taasleida asjalikku kodanikku on raske ning seetõttu paneb fond suurt rõhku ennetustööle. Inimestesse tuleb sisendada elutervet enesekindlust,» ütleb ta. «Inimene peab aru saama, et ta on paremat väärt – ja seda enne, kui on hilja!»

MTÜ Elus Fondi Facebooki-keskkond on turvaline ja aktiivne foorum, kus saavad oma muret kurta kõik lähisuhtevägivalla ohvrid. Ohvri huve ja vaimset seisundit arvestades suheldakse avalikult või anonüümselt.

«Üle kolme aasta tagasi alustasin MTÜ Elus Fondiga, põhinedes oma isiklikule kogemusele seoses raske perevägivallajuhtumiga,» meenutab Tulev. «Kui olin ise abivajajaks, sain aru, kui vähe reaalset abi oli tol ajahetkel Eesti riigil taoliste juhtumite ohvritele pakkuda. Rääkisin teiste seotud organisatsioonidega: Ohvriabi töötajate, sotsiaalkindlustusametiga, sotsiaalministeeriumi esindajatega ning inimestega Ameerika Ühendriikidest, kes on taolisi organisatsioone asutanud. Sain neilt nõu ja julgust asutada Eesti esimene omataoline MTÜ, kus perevägivalla ohvreid nõustavad ise reaalselt sarnaseid juhtumeid läbi elanud kogemusnõustajad.»