Moeloojad annavad vastuvõtule minejatele nõu: nähke kindlasti oma välimusega vaeva!

Moelooja Maria Tammeorg, kes on brändi Mammu Couture taga, ütleb, et moes on ikka ja jäädavalt etiketikohased ja presidendi vastuvõtule väärilised glamuursed kleidid. Tammeorg annab nõu: «Nähke vaeva oma välimusega: soeng, meik, kleit! Kuulake oma ala proffide nõuandeid, nemad ei lase teil minna ballile välimusega, milles peaksite ennast ebamugavalt või koledalt tundma. Tegemist on ikkagi ühe pidulikuma sündmusega Eestis!»