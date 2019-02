Eesti Vabariik 100 kööginurk: jänese moorpraad – taaselustatud retsept aastast 1936

Jänese moorpraeks läheb vaja:

terve jänes

hapukoort

soola

pipart

võid

jahu

koort

kartuleid

marjasalatit

puljongit

sibulat

Pean ütlema, et retsepti sissejuhatus on üsna koomiline. See nimelt kirjeldab harjumatult võikas võtmes, kuidas jänest töödelda, mida aga tänapäeval teha ei ole vaja, sest jäneseliha on juba pestud, ära roogitud ja igapidi kokkamiseks ette valmistatud. 1936. aastal käis see aga nii:

Jänesel tõmmata nahk maha, lüüa pea ja jalad otsast ja puhastada seest. Sisikonnast on maitsvad maks ja süda, mis ühes lihaga moorida. Sisikonna väljavõtmisel toimida ettevaatlikult, et sapp katki ei läheks. Pesta korralikult mitme veega.

Kuna nahk oli jänesel ilusti maha võetud ja sisikond samuti eemaldatud, siis õnneks pääsesin võrreldes vanarahvaga üsna kerge vaevaga. Samuti jätsin vahele leotamise äädikas ja õunavees, kuna see oleks lisanud isegi pikale kokkamisprotsessile (2,5 h) veel kaks tundi.

FOTO: Hanna Kangro

Alustuseks maitsestasin jänese soola, pipra, või ja küüslauguga (seda küll retseptis ei olnud, kuid otsustasin siiski lisada). Või oleksin ise välja jätnud, kuid nõnda oli jälle retseptis kirjas. Pärast seda üritasin jänest suure paja sees pruunistada, mis aga osutus üsna keeruliseks, sest jänes oli üsna pikk, kuid natuke jõudu kasutades suutsin looma siiski potti ära mahutada.

FOTO: Hanna Kangro

Edasi on retseptis öeldud, et tuleb lisada hapukoor, puljong (kogust ei olnud märgitud, kuid panin umbes klaasi jagu) ja praadimisvedelik ning lasta jänesel potis haududa, kuni ta on pehme. Temperatuurist jällegi juttu ei olnud, kuid asetasin pliidiraua pigem madalale kuumusele. Üsna pea aga taipasin, et mõttekam oleks jänes ikkagi ahju pista ning seda ma ka tegin.

Pärast kahetunnist 170-kraadist ahjus podisemist võtsin jänese väljas ja ta nägi välja küps ja isuäratav. Lisasin jahu ja koore ning lasin kastmel valmida. Selleks, et ka pealispind oleks veidi pruunim, panin poti ilma kaaneta viieks minutiks grillrežiimi alla pruunistuma. Ja tulemus oli selline!

FOTO: Hanna Kangro