Eesti moeloojad: Läti stilist läks president Kaljulaidi arvustamisega liiale

Tallinn Dollsi kleidibrändi juht Mari Martin usub, et moekriitikanooled Kersti Kaljulaidi suunal on selgelt liialt teravad ja tema arvates liiga pealiskaudsed. «Julgeksin öelda, et eelmise aasta vastuvõtul kandis meie president välja rahvariided paremini kui keegi teine eales,» kinnitab Martin. «See oli minu jaoks julge ja tugev väljaütlemine ning kindlasti mitte igaval moel. Hindan kõrgelt, et Kersti jääb enda juurde ja ei proovi endast voolida kedagi, kes ta ei ole. Pigem see oleks ebakindluse märk ja perifeerne lähenemine.»

«Meie president on nii kange naine, et kannab riideid, milles tema ennast hästi tunneb ja seda olenemata teiste arvamustest või soovitustest,» usub ka Mammu Couture'i brändi looja, moelooja Maria Tammeorg.

Stilist ja Anne&Stiili moetoimetaja Karolin kuusik arvab, et lõunanaabrite stilist läks oma negatiivse arvustusega pisut liiale. «Ehk selleks, et rohkem tähelepanu tekitada?» mõtiskleb Kuusik. «President Kaljulaid ei ole kindlasti otse moeajakirjast välja astunud mannekeen (nagu näiteks Melania Trump), kuid nii hull ka asi pole, nagu kirjeldatud. Ta on presidendiks saades teinud stiililiselt suure sammu edasi ning kindlasti on välimuse osas ka veel arenemisruumi. Kuid ideaalse stiili saavutamine võibki aega võtta, muidu oleksime me olnud kõik juba teisemeeast suurepärased stiilikuningannad olnud.»

Välimus peab sisuga kooskõlas olema

Samas nõustub Martin, et välimus mängib siiski rolli ja see peab olema kooskõlas sisuga. «Ja Kersti puhul on kooskõla täiesti olemas,» tõdeb Mari Martin. «Nii tema välimusest kui ka sisust kumab läbi naiselikku pehmust, mis minu arvates on tervitatav nii poliitikas kui ka muudes juhtimisstiilides. Mina näen pigem probleemi selles, kui edukat võimupositsiooni nähakse vaid ühel kindlal vallutajalikul moel.»