Kas seks aitab grippi ja külmetushaiguseid ravida?

2009. aastal otsustas dr Carl Charnetski Wilkesi Ülikoolist koos kolleegi Frank Brennaniga uurida, kuivõrd on seks seotud IgA ehk immunoglobuliin A näitajaga, edastab iTech Post. IgA-antikehi eritavad limaskestad ja kui neid süljest või teistest kehasekreetidest võetuna analüüsida, saab kindlaks teha inimese immuunsüsteemi tugevuse.

Uuringu tulemused näitavad, et mõõdukas seksuaalelu (kuni kaks korda nädalas) tugevdab immuunsust, kuid liiale ei maksa samuti minna. Väga aktiivne seksuaalelu võib keha isegi nii palju koormata, et teeb sind haigustele vastuvõtlikumaks.

California Ülikooli immunoloog Clifford Lowell oletab, et tervislikku seksuaalelu elavad inimesed puutuvad haigustekitajatega rohkem kokku. «Immuunsüsteem vastab nendele võõrantigeenidele rohkem IgA-antikehi tootes ja eraldades.»

Dr Charnetski selgitab, et inimesed, kes seksivad umbes ühe või kaks korda nädalas, kogevad vähem stressi ja pinget kui need, kes üldse ei seksi. «Me teame, et stress ja ärevus ajavad IgA-taseme madalamaks,» lisab ta.