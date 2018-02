Tarun Gidwani: testosteroon, mis tegudele sa neid mehi ometi sunnid?

Aga ei ole. Patriarhaat on alati üritanud tähelepanu sotsiaalsetelt struktuuridelt kõrvale, inimkehale juhtides end vastutusest vabastada. Kui ühiskonna äärealadele surutud inimesed põhjendatult protesteerivad, tembeldatakse nende tunded sageli hormonaalseteks. Naiste õigustatud, spontaanseid ja rahutuid pahameeleväljendusi püütakse tihtilugu selgitada hormoonide mõjuga, nägemata neis adekvaatset reaktsiooni ühiskonnas valitsevale olukorrale. See on vana nipp – leida mõni aineline nähtus, mis ilmneb rööpselt talumatu käitumisega, ja öelda, et taolist käitumist põhjustab just too aineline nähtus. Kui vihatunde tajumisega kaasneb teatud hormooni-kokteili nõristamine, võib viha põhjuse laisalt sellele kokteilile redutseerida. Tegemist on klassikalise arutlusveaga – segamini aetakse põhjus ja pelk seos. Peamiseks probleemiks on asjaolu, et see varjutab otsekohe ühiskondlikud põhjused, mis nähtust soodustada võisid.

Sama strateegiat kasutatakse ka sellise meheliku agressiivsuse selgitamiseks, mida võivad ajendada ühiskondlikud alluvusstruktuurid, ajades süü testosterooni kaela. Esimest probleemi taolise lähenemise juures on lihtne näha: vahetut seost mõne bioloogilise nähtuse ja mis tahes ühiskondliku käitumise vahel on peaaegu võimatu tuvastada. See ei ole mitte kunagi nii sirgjooneline. Teiseks: välised ühiskondlikud olud on vorminud kõike «kehalist» ning samal ajal on kehalised struktuurid kujundanud väliseid ühiskondlikke tingimusi. Väljaselgitamine, mis põhjustab mida, nõuab kannatlikku ja eelarvamustevaba teaduslikku uurimist. Just sellepärast mõtlesin hiljuti, märgates veebiarutelu küsimuse üle, kas meeste seksuaalset agressiivsust põhjustab testosteroon, et sellest järeldusahelast on puudu mitu kriitilise tähtsusega etappi. Ei saa ju see asi nii lihtne olla. Niisiis asusin kiiresti otsima, mida on selle kohta öelda neurobioloog Robert Sapolskyl, kelle seisukohti ma üldiselt hindan. Temalt ilmus hiljuti raamat pealkirjaga «Käitumisest: inimloomuse paremate ja halvemate külgede bioloogilised alused» («Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst»). See on iselaadne valimik värskeid, nüüdisaegseid bioloogilisi selgitusi inimeste käitumisele.