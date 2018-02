Briti koomik Dane Baptiste Sõbrannale: pohmakatest üle saamine võtab aina kauem aega!

Dane on esimene mustanahaline Briti koomik, keda on iial nomineeritud mainekale Edunburghi auhinnale. «Sunny D» võitis publiku heakskiidu, kuna puudutas paljudele tuttavaid valukoht: täiskasvanuks saamise valud tänapäeva kohati ebamõistlike nõudmistega ühiskonnas. Dane mängis 30ndates aastates meest, kes elab ikka veel oma vanematega, tal on õde, keda ta vihkab ning kihlatu, kelle osas ta pole kindel. Segada juurde veel hinge nüristav töö, palju veidraid juhtumisi - kokku on saanud paras kokteil brittidele nii omasest kuivast iroonilisest koomikast, kust ei puudu annus ühiskonnakriitikat.

Dane on ka varem Eestis käinud ning oli nõus Sõbranna lugejatega jagama põhjuseid, miks ta teeb seda, mida teeb ning miks on tema hingeasjaks sotsiaalse ebaõiglusega võitlemine.

Ühtlasi olen ma leidnud mõned hallid karvad ja pohmakatest ülesaamine võtab aina kauem aega.

Millised on põhilised asjad, mida peavad inimesed teadma, enne kui kolmapäeval-neljapäeval sinu etendustele tulevad?

Show nimi on «G.O.D», mis on lühend sõnadest gold, oil ja drugs (kuld, nafta ja droogid – toim.). Inimesed, kes tulevad mind vaatama, võiksid teada, et mu etendus on asjadest, mida me igapäevaselt jumaldame ja idealiseerime – ning et on suur šanss, et me müüme oma hinge või südametunnistuse, kui me ei ole piisavalt ettevaatlikud.

Aga peamiselt muidugi võiksid nad teada, et mu show on originaalne ja kuradi naljakas.

Ma tean, et üks sinu hingeteemasid on võitlemine sotsiaalse ebaõiglusega. Millised on peamised probleemid, mida sa tänapäeva ühiskonnas ja maailmas näed?

Ma näen samu asju, mis on prevalveerinud sellest ajast saadik, kui mees esimest korda vaatas üle oja ja nägi teisel kaldal meest, kelle käes oli veidi suurem kala. Inimesed kardavad, nad näevad vaeva, et mõista ja kontrollida enda tõelist mina – ja seega ratsionaaliseerivad asju nii, et püüavad kontrollida teisi inimesi. Sel on loomulikult katastroofilised tagajärjed.

Mis on peamised asjad, mis on sind kui koomikut ja meelelahutajat mõjutanud?

Elu, iha, armastus, kaotus (orig Life, Lust, Love and Loss). Need on ju põhilised ergutid, mis motiveerivad kõikide inimeste käitumist ning lood neil teemadel pakuvad mulle materjali ja huumorit seniks, kuni ma elan. Ja ihaldan. Ja armastan. Ja kaotan!

Kui sa viimati Eestit külastasid, oli see mõned aastad tagasi ja sa lubasid tagasi tulla. Ning siin sa nüüd oled! Mis on teistmoodi? Kas ja kuidas on sinu teemadevalik ja stiil muutunud?

Ma usun, et ma olen jätkuvalt sama inimene, mul on lihtsalt rohkem kogemust, et oma sõnumit edasi anda, seega teen ma oma tööd nüüd natuke paremini. Ühtlasi olen ma leidnud mõned hallid karvad ja pohmakatest ülesaamine võtab aina kauem aega. Kuid kui see ja mu tuludeklaratsioon välja jätta – elu on hea. Ma ei ela enam oma empsiga, nii et see on boonus mõlemale osapoolele!

Mis on sinu töö juures kõige keerulisem?

Inimeseks olemine. See tähendab, et ma näen vahel vaeva, et end oma tunnetest ja egost eraldada ning lihtsalt oma tööd teha. Samas vajan ma nii tundeid kui ego, et olla artist. Nii et kõige raskem osa mu tööst on vist sellelaadsetele küsimustele normaalselt vastamine.