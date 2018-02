Mässaja Marta Lepp - teekond revolutsionäärist Eesti taarausuliste ühendamiseni

14. märtsil 1917 puhkesid Tallinnas rahutused. Kopli piirkonna sõjatehastest alanud töölisstreikidega liitusid sadama ehitamisel asunud laevade madrused ja kõik see kasvas üle suuremaks mässuks. Kõigepealt suunduti Paksu Margareeta juurde. Et vanglaülem ei avanud väravaid, murti need maha ja tungiti sisse. Vabastati kõik vangid.

FOTO: Fotis

Selle sündmuse käigus meenus rahvale jälle revolutsiooni legendaarne naine Marta Lepp. Artur Adson on kirjutanud: Paksu Margareeta ees trügis hulk inimesi. Kostsid kangilöögid paemüüri pihta: püüti päästa vangla keldrikongist Marta Leppa, meie kuulsat esimest naisrevolutsionääri.» Madrused andsid müürile pihta, kuid sajandeid vana lubi ja sellega liidetud paas osutusid liiga tugevaks. «Margareetale pandi tuli alla ja põletati ta seestpoolt tühjaks.» Marta Lepale tegi sellest kuuldasaamine omamoodi nalja. Ta oli just Tallinna jõudnud ja käis seda pilti vaatamas. «Rahvas vaatas ja ootas ja oli palju «oma silmadega nägijaid», kes teadsid jutustada üksikasjaliselt tema ilmumisest müüride alt; kuid kõigi jutustajate nägemised ei olnud ühesugused.» Marta jättis neile nende illusioonid, sest «muidu oleks olnud röövitud nende revolutsiooni romantika».

Naine ilmus avalikkuse ette mõni päev hiljem. 18. märtsi Tallinna Teataja kirjutas: «Eila õhtune koosolek pritsimajas lükkas senivalitseva arvamise ümber, et naiste suuremat hulka ainult kodu ja kirik huvitab. Selgus, et ka neid võimalik on liikuma panna, mil selleks vabamad olud võimalust annavad ja kohane jõud liikumapanekuks leidunud. Nüüd on niisugune jõud leitud, ja olud ei takista naisliikumise avaldusi. See jõud on Marta Lepp. Nüüd on tal kõik õigused amnestia põhjal jälle tagasi antud ja ta võib vabalt tegevust jatkata.» Marta jätkaski aktiivse naisseltsi tegelasena, võttes osa ka esimesest ülemaalisest naiste kongressist 27.-28. mail Tartus, kus nõuti naistele suuremat poliitilist osalust, meestega võrdset palka jm.

Nähes, kui aktiivselt agiteeris Jaan Anvelt oma enamlastega, leidis Marta, et viimane aeg on teha midagi sellele vastukaaluks. Ta hakkas energiliselt otsima oma kaasseltsilisi revolutsiooni päevilt, et moodustada Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei. Selleks ajaks oli ta veendumusele jõudnud, et vene bolševikele allumine ei too midagi head. Seltskond, keda Martal õnnestus kokku saada, polnud algul sugugi üksmeelne: Mihkel Martna, Aleksander Oinas, Karl Ast, Karl Luts, August Rei, Villem Maasik jt. Kulus mitmeid koosolekuid, enne kui rühmast hakkas moodustuma midagi erakonna taolist. Äge ja tuline vaidlus käis «Eesti» nime ümber: kuidas olla «Eesti» ja sealjuures internatsionaalne. Lõplikult jõuti nimes selgusele alles oktoobriks. Martast sai partei Tallinna osakonna kirjatoimetaja.