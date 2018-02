Mänguasi, millega prints Williami ja Kate´i lapsed mängida ei või

Prints William ja Kate Middleton on öelnud, et soovivad lastele George'ile ja Charlottele juhtmevaba lapsepõlve. See tähendab, et iPadid ja kõik elektroonilised vidinad on nende kodus lastele keelatud. Allikas rääkis US Weeklyle, et nad näevad neid pigem täiskasvanute «mänguasjadena», mitte laste omadena.