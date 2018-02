Värske avastus: šokolaad ja vein siiski seksuaalset iha ei mõjuta

1. Šokolaad. Šokolaadi iha tekitavast mõjust on kirjutatud palju, vahendab Daily Mail. Näiteks üks uuring paljastab, et šokolaad võib aidata teatud hormoonide nagu serotoniin eraldumist, mida peetakse tuju ja seksuaalsust tõstvaks. Ühe teise uuringu järgi tuli aga välja, et šokolaadil ei paista olevat märgatavat mõju ei libiidole ega heale tujule. Seega ei saa šokolaadi siiski afrodisiakumiks pidada.

2. Vein. Kuigi fakt, et liigne alkohol ei mõju seksuaalelule hästi on laialt teada, siis alkoholi on siiski ajalooliselt peetud ikkagi sensuaalseks ja seksuaalsust esile toovaks joogiks. Alkoholi mõju libiidole on eriti tuntav meestel, kellel see vähendab testosterooni taset, mis on lähedalt seotud seksuaalse ihaga. Naistel jällegi mõndade uuringute järgi väike kogus alkoholi seksuaalset iha tõstab. Samas on tõendid selle kohta vastukäivad ning ei saa üldistada, et alkohol libiidot positiivselt mõjutab.

3. Austrid. Kuna austrid sisaldavad palju tsinki, siis on neid peetud afrodisiakumiteks, kuid paraku enamus uuringuid seda ei kinnita. Kuigi tsink austrites aitab kaasa testosterooi tootmisele, ei ole sellel suurt mõju seksuaalsele ihale. Seega, kui sulle austrid ka väga ei maitse, siis lihtsalt erutuse tõstmiseks ei tasu neid süüa.