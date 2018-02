5 võimalust, kuidas lihtsate vahenditega kodukuludelt säästa

Seekordse väljakutse eesmärk on kaardistada kodukulud ja otsida üles võimalused, kuidas neid maksimaalselt vähendada. Sealsamas jagatakse ka praktilisi nõuandeid, kuidas kodukuludelt raha säästa. Millest võiks alustada?

1. Vaata üle teenusepaketid

Alustuseks oleks mõistlik kaardistada kõik perekonna püsikulud. Sealhulgas ka teenusepakkujad – telefoni- ja teleoperaator, internet, elektripakett. Isegi kui mõni kulu ei tundu liiga suur, võiks siiski kaaluda konkureerivate pakkumiste võtmist erinevatelt teenusepakkujatelt. Ehk on võimalik saada soodsam telefonioperaator või soodsam elektripakkuja?

Enamik meist sõlmib teenusepakkujaga lepingu ja hiljem ei kontrolli, kas see vastab tegelikele vajadustele või maksame selle eest üle. Kui avastad, et vaatad televiisorist vaid kolme kanalit, kuid maksad saja eest, siis küsi oma teenusepakkujalt paremat pakkumist või ehk on turul konkureeriv ettevõte, kes pakub sama teenust oluliselt soodsamalt?

2. Kas maksad elektri eest liiga palju?

Elektripaketi valikule tasub mõelda, sest kui sellega pole kunagi tegeletud, siis ostetakse elektrit üldteenuse alusel ja makstakse tõenäoliselt rohkem. Eriti puudutab see neid, kes kütavad kodu elektriga. Et end turuga kurssi viia ning praegune pakkuja odavama vastu vahetada, kulub tegelikult vaid 10 minutit. Soodsaima elektripaketi otsimine ja leidmine, lepingu lõpetamine ja uue paketiga ühinemine on tasuta.

Soodsaima paketi leidmiseks on kõigepealt vaja välja uurida, kui palju aastas elektrit tarbitakse. Selleks tuleb esmalt minna Eleringi Andmelao lehele, tuvastada end ID-kaardiga ja vaadata enda elektritarbimise andmeid. Samad andmed saab kätte ka tänaselt elektrimüüjalt. Kui andmed on käes, saate sõltumatu hinnavõrdlusportaali Elektrihind.ee abil kalkuleerida ja võrrelda kõiki Eesti elektrimüüjate pakette ning valida välja sobivaim.

3. Tee puhastusvahendid ise

Üks hea ja odav võimalus igakuiselt raha säästa, on teha ise koristusvahendid. Kogumispäeviku liikmed on välja toonud näiteks äädika, millega puhastatakse veekeedukannu, metallist pindu ja isegi WCd. Üldpuhastusvahendina kasutatakse ka äädika, soola ja sidruni segu. Heaks abivahendiks on ka sooda, mida kasutatakse roostevabast terasest kraanikausi, lõikelaudade, külmkapi, pliidi ja paljude muude pindade puhastamiseks.

Laialdaselt kasutatakse ka sidrunit, millega puhastatakse näiteks klaase, ahjusid, köögipindu ja lõikelaudasid. Pesu pesemiseks aga soovitatakse kasutada pesupähkleid, mis on oluliselt soodsamad kui pesupulbrid.

4. Tuled kustu!

Võib tunduda liiga lihtne, et tõsi olla, aga tõepoolest – tulede kustutamisega on võimalik aasta lõikes raha säästa. Enne kodunt lahkumist kontrolli, kas kõik tuled on ära kustutatud.

Lisaks võtab vooluenergiat ka see, kui hoida seinas arvuti, telefonilaadija, kohvimasina või veekeedukannu pistikuid.

5. Ära unusta pesu pesumasinasse!

Paljud Kogumispäeviku grupi liikmed tõdesid, et üks nende halbu harjumusi on seotud pesu pesemisega. Nimelt ei võeta õigel ajal pesu masinast välja ja seejärel pestakse see täispikas programmis uuesti läbi. Tegelikult tuleks aga pesu pärast pesemist kindlasti masinast välja võtta ja isegi kui unustatakse, siis võiks järelpesu teha kiirprogrammi kasutades.