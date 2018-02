9 pöörast fakti filmi «50 vabastatud varjundit» kohta

Flicks and The City on kokku kogunud kõige pöörasemad faktid filmi «50 vabastatud varjundit» kohta, mida sa ehk veel ei teadnud.

1. Rohkem meheilu!

Pärast esimese filmi linastumist kurtsid fännid, et ekraanil polnud piisavalt näha Dornani meheilu. Isegi filmi toimetaja, 90-aastane Anne Coates uskus, et film oleks võinud olla märksa ulakam. Dakota Johnson naljatles, et algatab kampaania: Jamie Dornan üleni paljaks! Ka Dornan ise nõustub, et Hollywoodi topeltstandardid meeste ja naiste alastuse koha pealt on väga ebaõiglased. Ning kuigi ta ei pelga olla kaamera ees alasti, on ta siiski jäänud napisõnaliseks selles osas, mida filmi järgedes tegelikult ekraanil näha saab. Väidetavalt pakuti talle isegi miljonit dollarit, et ta end üleni paljaks võtaks, kuid Dakota on öelnud, et ekraanil siiski Dornani meheuhkust näha ei saa.

2. Kaotatud privaatsus

Pärast seda, kui Dornan tõi Christian Grey tegelaskuju miljonite vaatajate ette, on vähe kohti, kuhu ta saab minna ilma, et teda ära tuntaks. Ta meenutab, et üks naljakaim kokkupuude fänniga toimus liftis. Üks purjus naine tundis Dornani ära ning rääkis talle, et tänu E.L. Jamesi raamatutele õnnestus tal oma abikaasast rasedaks jääda - kuna pärast raamatute lugemist hakkas ta oma abikaasaga rohkem seksima.

3. Dornani deja vu

Kahe filmi järje filmimine toimus 160 eraldi võttepaigas, võtetele kulus 103 päeva ning need toimusid kolmes riigis, kaheksas erinevas linnas. Ühes linnas õnnestus aga Dornanil ööbida mitte ainult samas hotellis, vaid ka samas toas, kus ta ööbis, kui kümme aastat tagasi võttis osa oma esimese filmi, «Marie Antoinette» võtetest.

4. Karmid võtted

Kõige suurem ja vaevanõudvam võte oli meeskonna jaoks maskeraadiballi filmimine Grey peremõisas filmi «50 tumedamat varjundit» tarbeks. Meeskond otsustas muuta maskeraadi erinevaks raamatutes kirjeldatust, kuid nad jätsid siiski mõned elemendid samaks, näiteks menüü, veini ja oksjonile pandud esemed.

5. Pöörane maskeraadistseen

Maskeraadistseeni ekstravagantsuse kõrval tahtis kostüümikunstnik Shay Cunliffe aga jätta Ana välimuse minimalistlikuks, et ta paistaks rohkem silma kui «ilus lihtsuse sireen». Nii ongi Ana kleit 1930ndate Hollywoodi stiilis ning selle valmistas Los Angelesi moedisainer Monique Lhullier, kelle klientide hulka kuuluvad ka Reese Witherspoon ja Scarlett Johannsen.

6. Kostüümiprobleemid

Stseeni 200 külalise riietamine osutus aga parajaks väljakutseks. Alguses pöördus võttemeeskond abi saamiseks Rooma ja Toronto kostüümiladude poole, et saada ajastutruid rõivad. Kui aga kogu pilt hakkas välja nägema rohkem nagu 18. sajandi näidend, saatsid nad kostüümid tagasi ning läksid muud teed: nad miksisid kostüüme peoriietuse elementidega ja lisasid paraja annuse 1980ndate couture'i. Lisaks ostsid nad Veneetsia maskimeistritelt sadu maske.

7. Lisatud rikkuritoad

«50 halli varjundi» järjed annavad võimaluse piiluda rohkem Christian Grey miljonäriellu. Näiteks lisati tema katusekorterisse mitu uut tuba, mida esimeses filmis ei näidatud, näiteks raamatukogu ja piljardituba. Ekraanil näeb ka 17 000 dollarit maksvat malekomplekti, mille on loonud disainer Kelly Wearstler. Mängunupud on voolitud käsitsi ning tehtud kullast ja pronksist ning need on erinevate kehaosade kujulised.

8. Uus look

Unustage siledalõualine Christian Grey! Uutes filmides näete teda paaripäevase habemega, kuna kurdeti, et Dornan oli esimeses filmis liiga viks ja viisakas. Fännid armastavad uut look'i, aga võitis ka Dornan, kes vihkab raseerimist ning tunneb end habemeta alasti.

9. Lähedased vaatama ei kipu