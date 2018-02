Meie esimene naine olümpial: Karin Peckert-Forsman suusatas Hitleri valvsa pilgu all

Slaalomist kui spordialast tegi esmakordselt ajakirjanduses juttu A. Kalamees, kui kirjutas 1933. aastal Spordilehes: «Slalom on võistlus mäesõidu tehnikas. Ta pole mitte pikamaa heitlus, vaid siin tuleb maksvusele pääsuks panna välja kõik oma mäesõidu tehnilised oskused. Rada viiakse üle järskude nõlvakute ja käänakute, kus siis võistlejal tõepoolest tuleb välja panna oma mäesõidu oskus kaartega, pööretega ja ümberhüpetega. Enamik raskusi tuleb «Kristiania» abil võita, sest teisi pöördeid on raske tarvitada, kuna allasõidu hoog on väga kiire. «Slalomi» hüve on eeskätt selles, et ta suudab huvitada kõigepealt noori ja siis neid, kes ei ole suutelised võistlemiseks pikkadel distantsidel. Slalom on mäesõidu tehniline võistlus, milles saab «knihve» teha. Hindamine toimub puht-slalomi juures aja mõõtmisega ja läbi lippude sõitmisel tehtud vigade arvestamisega.»