Sõbranna esitleb: VEEBRUARIKUU MEES on Stanislav Stõkov

Stanislav, räägi, kes sa oled ja millega tegeled?

Olen lihtne Pärnu poiss, kes jõudnud otsapidi Tallinnasse. Hariduselt olen TTÜ soojusenergeetikainsener ja hobideks on aktiivne tervislik eluviis, enese täiendamine, jätside söömine (pole vast Eestis jäätist, mida pole söönud) ja reisimine. Iganädalaselt viin läbi Nike Run Club kui ka Nike Training Club trenne. Põhikohaga töötan praegu keskkonnavaldkonnas. Ah jaa… Lisaks spordile on suureks kireks küpsetamine, just magusa. Sellega seoses sai eelmine aasta võetud osa TV3 «Eesti parima pagari» saatest, kus õnnestus, kui uskumatu see iseendale ka ei tundu, võita parima pagari tiitel.

Kust tuli kirg kokkamise vastu? Mis on su firmaroog?

Ma arvan, et see pisik tuli ikka perekonnast. Ema on mul suur küpsetaja. Lapsepõlvest mäletan, et ta kokkas perekonnale iganädalaselt midagi – pühapäevased pannikad olid omal kohal, kohupiima purukook ja tema firmaroog Napoleoni kook. Isa on samuti suur söögitegija, aga pigem teeb liharoogi. Suviti jääb liha valmistamine alati tema kanda. Õde Kristiina, kes samuti pagarisaates osales, alustas magusate küpsetamisega varem, aga ega mina ei saanud peres kehvem olla. Alustasin kergematest juustukookidest ja ajapikku on ampluaa päris tublisti laienenud – biskviittordid, tuuletaskud, makroonid. Usun, et mu Instagrami-konto kajastab kõige paremini minu arengut. Mulle meeldib lihtsatest koostisosadest valmistada midagi, mis lõpptulemusena on apetiitne nii välimuselt kui ka maitselt.

Isalt võtsin samuti õppust ning söögilauas on liha või kala ka esindatud - ehk söögitegemine mulle võõras ei ole.

Sa teed palju trenni ja palju süüa, kas sööd ka palju?

Süüa meeldib ikka tohutult. Mul sõbrad ja tuttavad ikka imestavad, kuhu mulle see kõik mahub… välja see ju ei paista. Üheks suurimaks nõrkuseks on hea jäätis. Seda suudan vast lõpmata sisse ajada. Usun, et kui soov on süüa midagi head, siis ei tohi end keelata. Peab tundma söödust naudingut, aga mõõdukuse piires, ehk terve tordi asemel võtta tükk ja nautida seda täiega! Ja ülejäänud jagada sõpradega!

Trenni ei tee ma kunagi söögi pärast, vaid eelkõige hea enesetunde saamiseks, et saaks päevale energiliselt vastu astuda ja oleks rohkem särtsu igapäevastes toimetustes. Lisaks on trenn ee aeg, kus saan summutada kõik välised maailmahääled ning keskenduda iseendale. Sellega muidugi kaasneb, et saan lubada enda toidu osas veidi rohkem, aga pigem on see boonuseks kui eraldi eesmärgiks.

Kuidas te õega läbi saate, kui satute ühte kööki?