Suurbritannias aitab sünnitusjärgse depressiooni korral Skype

Saadud rahasüstiga palgatakse sadu uusi terapeute, õdesid ja konsultante. Saadud 23 miljonit naela aitab jõuda 3000 uue abivajanani. Suurbritannia riikliku tervishoiuteenistuse vaimse tervise osakonna direktor Claire Murdoch rääkis, et rasedus ja emaks saamine on väga emotsionaalne kogemus ning oluline on parandada ühiskonna ligipääsu vaimse abi saamiseks. Saadud toetus on osa kampaaniast, mille raames süstitakse ettevõtmisesse 2021. aastaks 365 miljonit naela.