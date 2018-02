Loore Linnu elu mängureeglid: mida teha, kui tundub, et maailm on alati sinu vastu?

Seega – kui keegi lahkus sealt, kus ta oli õhinaga alustanud, siis oli see asjade loomulik käik. Ei saanudki olla teisiti. Kes saaks oodata palgaliselt, et ta töötab ilma juhita ettevõttes? Iga vähegi endast lugupidav töötaja hakkab otsima muud võimalust ennast teostada. Ja see, et üks tubli inimene tahab teha midagi ise, on ometi täiesti ootuspärane ja peaks olema vägagi tervitatav.

Tema tegu võib pealtnäha paista isekas ja isegi väga vale, justkui idee vargus. Samas on sarnaseid ettevõtteid terve maailm täis. Nii et tärganud soov midagi ise teha ei ole tegelikult kuritegelik, vaid normaalne soov. Tuleks hoopis uhkust tunda, et sinu algne idee motiveeris kedagi tegema midagi täiesti uut oma elus ja astuma julget sammu, võib-olla seni julgeimat.

Kuna ettevõtja isiklik panus jäi nõrgaks, siis ei saa ta ka oodata, et maailm vastaks sellele kuidagi teisiti, vaid jah, tuleb vastu võtta selline asi nagu pettumus, kaotus ja solvumine. Solvumise taga on tuhat põhjust, väikest ja suurt, aga peamine põhjus on ikkagi inimese enda käitumismuster. Ei ole vaja muud, kui peeglisse vaadata, unustamata Universumi seadust: mitte maailm ei muuda sind, vaid sina muudad maailma. Inimesed käituvad sinuga täpselt nii, nagu oled esile kutsunud ise.

Hülgamisest

Aga lahendamata on selles loos mitu teemat, millest üks on hülgamine. Kui võtad oma ellu inimese, looma või olukorra, siis hülgamine tähendab eemaldumist, loobumist vastutusest. Kui lõpetad vastutamise olukorra eest, mille oled ise tekitanud, jäävad lahti kõik otsad, kõik teemad lahendamata.

Üks asi on suurte muudatuste toomine oma ellu, aga küsimus, mis see kaasa toob teistele? Kui mõelda, mis ja kes on su elus ja miks, siis saab muster selgemaks. Mispärast tuli see kogemus vastu võtta, et lahkus keegi, kes viis kaasa justkui midagi olulist? Sest sa ise olid selle kõik välja kutsunud, kõik. Seega – vaata veelkord peeglisse ja mõtle.