10 kuulsust, kel on kuninglikud eelkäijad

Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch FOTO: Reuters / Scanpix

Armastatud Inglise näitleja võib uhkust tunda – tema eelkäijate hulgas on kuningas Richard II. Huvitava kokkusattumusena aga on geneaoloogid leidnud seose Cumberbatchi ja Sir Arthur Conan Doyle’i vahel – on ju Cumberbatch tuntuks saanud just Doyle’i loodud tegelaskuju Sherlock Holmesina.

Johnny Depp

Johnny Depp FOTO: Goff / Scanpix

Geneaoloog Nick Barrett avastas, et Depp on kaugelt sugulane kuninganna Elizabeth II-ga, kuigi ajaloolisi tõendeid selle kohta napib. Barrett aga siiski usub, et see nii on.

Hilary Duff

Hilary Duff FOTO: Goff / Scanpix

Kunagine lapstäht on samuti Elizabeth II sugulane ning nad mõlemad pärinevad kuningas Richard III sugupuust. Samas pole see sugulus üllatav, kuna ajaloolane Ian Mortimer on välja arvutanud, et enamik britte on pärit Edward III suguvõsast.

Brooke Shields

Brooke Shields FOTO: SIPA/SCANPIX

Shields on suguluses kuninganna Elizabethiga ning üldse on tema eelkäijate hulgas palju uhkeid tegelasi: Prantsusmaa kuningas Henry II, viis paavsti ning erinevaid Euroopa kuningakodade liikmeid. Shieldsi puhul on hämmastav see, kui täpselt on tema sugupuu dokumenteeritud, vahendab The List.

Jake ja Maggie Gyllenhaal

Jake ja Maggie Gyllenhaal FOTO: Reuters / Scanpix

Õde-venda pärinevad sugupuust, kus nende eellaseks on kuningas Henry I. Gyllenhaalide pere on samuti väga täpselt oma päritolu läbi ajaloo kaardistanud, mis tegigi kuningliku sideme leidmise lihtsaks.

Meghan Markle

Meghan Markle FOTO: Scanpix

Meghan küll abiellub kuninglikku perekonda, aga ka temas endas voolab kuninglik veri – tema eellaste hulka kuulub kuningas Edward III. Lisaks sellele on ta kaugelt sugulane ka näiteks George Bushiga ja Richard Nixoniga.

Robert Pattison

Robert Pattison FOTO: AFP / Scanpix

Pattison, kes sai kuulsaks mängides vampiiri, on ka päriselt suguluses «Dracula» prototüübi krahv Vladiga.

Brad Pitt

Brad Pitt FOTO: AFP / Scanpix

Pitt pärineb kuningas Henry II sugupuust, seega on näitleja suguluses kuninganna Elizabethiga. Samuti on Pitt kaugelt sugulane Barack Obamaga. Kui nende sugulus välja tuli, ütles asja kohta Obama: «Ma arvan, et Pitt on saanud geenibasseinist kaasa ilusama väljanägemise.»

Donald Trump

Donald Trump FOTO: Reuters / Scanpix