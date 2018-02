Sõbranna.ee nädalahoroskoop 3.–9. veebruar

Jäär

21. märts – 19. aprill

Oled pidevas tegevuses. Tööasjad laabuvad praegu kenasti ja kiiresti, süsteem, mille oled välja töötanud, õigustab ennast. Sellest, et oled eelnevate nädalatel pusinud ja vaeva näinud, on praegu palju kasu. Võib taas toimuda hingeline lähenemine inimesega, keda oled kaua oma südames kandnud.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Maailm on huvitav: ikka ja jälle avastad enda jaoks midagi uut, tahad õhinaga mõne tegevuse selgeks õppida, ehk isegi mingi klubi liikmeks astuda. Võimalik, et tekib soov end hoopis uuel alal töiselt tõestada. See on kõik tore, aga enne tegevusse tormamist ja vana unarusse jätmist tuleb tõsiselt mõelda.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Nädalavahetusel pead olema ettevaatlik – siis kipuvad pinged kuhjuma ning emotsioonilained üle pea kokku lööma. Võid sattuda olukorda, kus tunned, et pead oma arvamuse välja ütlema, ärritununa aga kipud seda taktitundetult tegema. Püüa end vaos hoida, uuel nädalal läheb elu taas normaalseisse rööpaisse.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Kui sul on valida, kas teha midagi asjalikku või minna lõbutsema, kipud praegu pigem esimese kasuks otsustama. Oled ergas ning sul tekib uusi ideid, kuidas midagi ära teha, tööl või kodus olukorda paremaks muuta. Võid leida igati asjaliku lahenduse sind juba mõnda aega vaevanud probleemile.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Nädala algus on pingeline. Võimalik, et su konkurendid aktiveeruvad ja tekitavad olukorra, kus pead enda eest võitlema. Sinu uhkus ei luba sul kergesti alla anda. Konfliktist võib praegu isegi kasu olla, ehk õnnestub ammu püsinud ebameeldivat seisu suure pauguga muuta. Ära siiski liiga palju riski.

Neitsi

23. august – 22. september

Hea, harmooniline aeg, mingeid suuri muudatusi nüüd tõenäoliselt ei toimu, saad rahumeeli teha seda, mida plaaninud oled. Samm-sammult liigud just selle sihi poole, mille oled endale ise endale püstitanud. Eriti hästi sujub töö nädala teisel poolel, lähedased toetavad sind tõhusalt nii nõu kui jõuga.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Hoidu võõrastesse konfliktidesse sekkumast. Asjaolu, et näed enda ümber ebaõiglust, ärritab sind, aga olukord on selline, et kui sina oma arvamuse otsesõnu ja sapiselt välja ütled, ei muuda see midagi paremaks, pigem lisab pinget. Ürita muuta ainult seda, mida reaalselt muuta saad.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Nädalavahetusel pole mingit mõtet end tööd tegema sundida, see ei edene kuigi hästi, rikud ainult enda ja teiste tuju. Pigem tasuks end seltskonnas välja elada ja täiega pidutseda, seda enam, et ka uute suhete tekitamiseks on seis soodne. Pärast enda väljaelamist suudad uuel nädalal asjalik olla ja keskenduda.

Ambur

22. november – 21. detsember

Mida loomingulisem on su töö, seda paremini sul nüüd läheb. Seevastu palju täpsust ja rutiinset tegevust nõudvate kohustuste täitmine võib ära tüüdata ja tugevat stressi põhjustada. Võib tekkida uusi väljakutseid, mis tasub vastu võtta juhul, kui nendega käib kaasas loominguline enesearendamine.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kui võimalik, siis ära planeeri olulisi otsuseid nädala algusele – inimesed võivas siis üsnagi tormakad olla ning kokkulepete sõlmimine võib ebaõnnestuda, halvemal juhul hoopis tülitsemisega lõppeda. Ka teiste omavaheline läbisaamine sõltub üsna palju sellest, mida sina nüüd ütled ja ette võtad.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Hea aeg enesearendamiseks. Ära teiste soovitusi liiga tõsiselt võta, kuula ennekõike oma sisehäält. Kuigi algus võib tunduda võimatult raske, ei jää sa hätta, tehes seda, mida südames teha tahad. Võimalik, et suudad millestki niisugusest, mis on seni olnud vaid hobi, arvestatava sissetulekuallika kujundada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts