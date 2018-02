Ema küsib: mida teha, kui tütrele ükski riie ei kõlba?

Võimalik, et sügisest alanud «kostüümidraama» on just sellise protsessi väljenduseks. Seetõttu julgen arvata, et mõne aja pärast, lapse kasvades, peaks selline käitumine ka üle minema (nagu paljud lapseea veidrused). Nii et julgeksin teile soovitada olukorda võimalikult rahulikult võtta, ärritumise ja tundidepikkuste konfliktide asemel toimuvat justkui kõrvalt vaadata - mis on teie lapse vajadus (käitumine on alati vajadusepõhine, midagi on kas liiga vähe, või liiga palju). On see tähelepanuvajadus, mida laps katab teile vastuvõetamatult riietega möllates? Sest te reageerite talle ja intensiivselt (lapsel pole vahet, kas ta saab positiivset või negatiivset tähelepanu - kui see on ta vajadus, sobib nii üks kui teine vanema reaktsioon). On tegu võimuvõitlusega? Selles vanuses tüdrukud on ju oma issidesse armunud ja emad võivad rivaalidena tunduda (Elektra kompleks)...