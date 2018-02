28 säästlike eestlaste nippi, kuidas toidueelarvet vähendada

Enamikes peredes kulub kõige rohkem raha just toidule, eluasemele ja transpordile. Kogumispäevikus võetakse selle aasta jooksul kõik põhilised kuluartiklid vaatluse alla ning jaanuaris alustati toidueelarvega.

Tänaseks on grupiga liitunud juba üle 13 000 inimese. Kõikide grupi liikmete ühine eesmärk on analüüsida väljaminekuid ja jagada nõuandeid, kuidas paremini majandada. Millised on grupi liikmete parimad säästunipid toidukulude vähendamiseks?