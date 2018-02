Väikestest ülemustest kinniste Eesti meesteni: fotograafidest õed vallutavad turgu

Eesti-sugusel väikesel turul on meil fotograafe jalaga segada ning millegi erilisega silma paista on päris keeruline. Ka Teesi tunnistab, et kui nad fotokooli ajal ühes fotostuudios praktikal käisid, siis nende suureks meelehärmiks öeldi sealt, et Eestis ühele teemale spetsialiseerumine ära ei toida. «Nagu tänaseks näha on, siis seda nõuannet me kuulda ei võtnud. Vastupidi! Me leiame, et kui sa pühendud millelegi sada protsenti ja arendad ennast, õpid just selles valitud žanris, on edukus Eestis garanteeritud,» kinnitavad õed. «Meil on küll palju väga häid fotograafe, kuid suurem osa nendest tegeleb kõige fotografeerimisega (pere, pulm, tooted, lapseootus, üritused, vastsündinud jne). Võib-olla ongi just seetõttu konkurentsis raskem ellu jääda, sest kliendid võivad sattuda segadusse.» Kuna neil tööpuudust olnud ei ole, peab paljudele soovijatele ajapuuduse tõttu kahjuks ära ütlema, siis välismaa poole vaatamiseks vajadust pole tulnud. Küll aga satuvad üpris tihti just beebiootel naised välismaalt meie juurde. «Mitmed Soomes elavad eesti naised soovivad oma kõhukese just Teevi juures jäädvustada,» teab Teesi oma õe välismaistest klientidest rääkida.