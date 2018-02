Üheksa asja, mida teha enne seksi, et mõnu oleks veelgi võimsam

Pane selga midagi sellist, milles tunned end seksikalt. See ei tähenda tingimata nappe rõivaid - peaasi, et sul on mugav.

Kui tuled töölt (või lõpetad kodus asjaajamise), siis tuleks oma mõttetööd ja suhtumist veidi muuta, et õigele lainele saada. Kui muu ei aita, siis vaata üksi (või ka koos partneriga) veidi aega erootilist filmi. See aitab mõtted töölt eemale saada.

Leia veidi aega ja kasuta kasvõi mõne mediteerimisäpi abi, et oma hingamisele keskenduda ja täielikult maha rahuneda. Kui see idee sind ei tõmba, siis kuula muusikat, mis võiks seksituju tekitada. Mehe embusesse minnes võiksid tunda, et oled kohal ja teadvustad endale hetkes olemist. Suuna oma energia käesolevasse hetke. Vahel on seda raske teha ja seetõttu ongi hea enne pisut mediteerida, et oma mõtted vabaks lasta.