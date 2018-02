Kuidas valitseda oma sisemaailma?

Need on meil olemas, aga me ei teadvusta neid

Kõige lihtsam on öelda, et meie (nähtamatu) sisemaailm koosneb kolmest põhielemendist. Absoluutselt kõikidel inimestel on need elemendid olemas, aga inimesi eristab üksteisest nende elementide ja nende mõju märkamise (teadvustamise) võime.

Kõige halvemal juhul on inimene kõigi nende kolme elemendi suhtes täiesti pime – ta näitab näpuga ainult väljapoole ja ei võta mingit sisemist vastutust selle eest, mis toimub tema sees.

Palju on selliseid inimesi, kes tagantjärele saavad küll aru, kuidas mingid nähtused ja protsessid nende sees nende käitumist ja otsuseid mõjutasid, aga nüüd võib asja parandamiseks olla natukene hilja (sa ütlesid või tegid midagi ära, mida enam muuta ei saa). Seda võib nimetada siis tagantjärele tarkuseks.

On aga olemas ka kolmas grupp inimesi – need on sellised, kes on iseendaga nii heas kontaktis, et märkavad pidevalt, mis toimub nende sees, nad suudavad vahetult seespidiselt sekkuda ja seetõttu saavutavad nad ka kiiremini ja kergemini häid tulemusi välispidiselt. Neid inimesi võib nimetada näiteks teadlikeks inimesteks. Teadlikkust ei käsitle me siinjuures mitte teadmistena (olen teadlik raamatupidamisest või erinevatest müügitehnikatest), vaid teadlikkus kui eneseteadvustamise - iseennast kõrvalt jälgimise võime.

Kolm sisemaailma elementi

Missugused need kolm nii olulist sisemaailma elementi siis on? Ükski nendest ei tule sulle üllatusena või uudisena. Küll aga võid sa iseenda vastu ausaks jäädes tõdeda, et sa tead küll, et need on sul olemas, aga kas sa midagi teadlikult ka nendega ette oskad võtta?

Uskumused

Alustame kõige sügavamalt enda seest. Esimeseks elemendiks on meie uskumused. Sellele elemendile võib anda mitu nime – uskumused, tõekspidamised, veendumused, vaated, hoiakud jms. Ükskõik, kuidas me seda elementi nimetame, on nendel meie elule väga oluline mõju, sest uskumused maalivad meie maailmapildi.

Siiski on oluline siin teadvustada, et uskumus on lihtsalt (maailma)pilt, mitte tegelikkus. Ja siin tulebki mängu meie teadlikkus, sest väheteadlikud inimesed võrdsustavad uskumused tegelikkusega (nii nagu nemad olukorda näevad, ongi ainuõige), kui teadlikumad inimesed saavad aru, et see on lihtsalt üks vaade olukorrale. Ja kuna nad mõistavad, et nende uskumus on ainult üks võimalik vaade, ei jää nad sellesse vaatesse ka nii lihtsalt kinni ja ei satu nõnda tihti teiste inimestega vaidlustesse jne. Nad oskavad olla paindlikud, mis aitavad nendel ka paremini suhteid hoida ja edu saavutada.

Mõtted