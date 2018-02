Retseptisoovitus: wontonid seahakkliha ning vesikastanitega

Toidublogija Kadri Raig näitab ette, kuidas teha aasiapäraseid wontoneid, mis pole sugugi rasked. Siit-sealt natuke maitseaineid juurde ja täidis ongi valmis. Täidise kokkusegamine on üsna kiire protsess. See, mis selle retsepti juures aega võtab, on wontonite kokkuvoltimine.