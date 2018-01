See inimtüüp petab kõige suurema tõenäosusega

Afääre vahendava veebisaidi Victoria Milan andmetel usub 86 protsenti nende liikmetest, et just loomingulised inimesed on altimad petma. 70 protsenti tunnistas, et on flirtinud või afääri alustanud inimesega, kellel on loominguline elukutse või loominguline meel.

Petjad ise usuvad, et on neli peamist põhjust, miks just see inimtüüp abieluvoodist väljaspoolt seiklusi otsima kipub. Loomingulised inimesed on juba loomult isekad – neil on vaja palju aega ja ruumi oma loomingulisuse toitmiseks ning sageli võivad nad oma tööd-tegemised lähedastest ettepoole tõsta. Kui neil on partner, kes ei mõista seda vajadust, siis ajabki see neid kellegi uue juurde.

Teiseks on loominguliste inimeste jaoks on oluline leida inspiratsiooni paljudest inimestest, nii nad loovadki suhteid vabamalt – ikka uute elamuste otsinguil. See võib aga viia ka intiimsete suheteni.

Kolmandaks ei ole loomingulised inimesed just üleliia konservatiivsed, usuvad petjad ise. Neile meeldib elada enda loodud reeglite järgi – ja vahel ka mööda hiilida suhtereeglitest.

Lõpetuseks aga usutakse, et loomingulised inimesed on vastupandamatumad, kuna näevad maailma värskelt ja põhevalt, mitte ainult must-valgena. See võib aga olla huvitatud inimese jaoks väga värskendav ellusuhtumine.