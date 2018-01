Meghani nõudmine: Harry loobugu sellest harjumusest, kui tahab pulmitada

Meghan näiteks peab võtma Briti kodakondsuse ning laskma end ristida. Samuti pidi Meghan loobuma oma sotsiaalmeediakontodest – kuningliku pere liikmetel pole Facebooki asja. Puutumata pole jäänud ka Meghani riidekapp – ta ei tohi enam kanda liiga paljastavaid reegleid ning kuninganna on rangelt selgeks teinud, et värvikirev küünelakk on tabu. Unustada võib ka lõhkised teksad.

Nii et on ehk ainult aus, kui Harry Meghani nimel samuti millestki loobub. Scribbol vahendab, et Meghan olla Harryle pannud südamele: enne pulmi peab prints maha jätma suitsetamise. Iseenesest tundub nagu mõistlik nõudmine – kõik me teame, kui kahjulik see harjumus on. Samas on aga kuningliku pere suhe tubakaga märksa keerukam.

Kuninganna Elizabeth II isa kuningas George VI oli suitsetaja, see mängis tema surmas ka olulist rolli. Aastal 1951 diagnoositi kuningal kopsuvähk ning tema vasak kops eemaldati. Järgmisel aastal kuningas siiski suri. Kuna Elizabeth nägi sigarettide laastavat mõju nii lähedalt, ei hakanud ta ise kunagi suitsetama.

Samas aga on kuninganna õde, printsess Margaret nikotiinisõltlane ning pärast isa surma hakkas veelgi rohkem suitsetama. Väidetavalt on tema elus olnud aegu, kui ta on tõmmanud 60 suitsu päevas. Margaretki pidi üle elama kopsuoperatsiooni aastal 1985 ja ta suri insuldi tagajärjel aastal 2002.

Kuninganna abikaasa prints Philip oli samuti suitsumees, kuid sarnaselt Meghanile esitas kuninganna enne abiellumist palve: jäta suitsetamine maha. Philip venitas sellega pulmapäeva hommikuni, kuid aastal 1947 suitsetas ta oma viimase suitsu ja pole kordagi ümber mõelnud.

Prints Charles pole kunagi suitsetanud, kuid kahjuks nii William kui Harry pole suutnud nikotiinist hoiduda. Mõlemad hakkasid suitsetama teismelistena, William on praeguseks küll halvast harjumusest loobunud. Harry olla hakanud suitsetama 15-aastaselt, kui astus Etoni kolledžisse ning pole senimaani maha jätnud. Teda pole küll peaaegu mitte kunagi avalikult suitsetamas nähtud, kuid vahel harva on paparatsodel õnnestunud tabada printsi privaatselt suitsu pahvimas. Aastal 2001 jäi Harry vahele kanepi suitsetamisega, Charles saatis ta seepeale võõrutuskliinikusse ja paistab, et taktika töötas – enam sääraseid skandaale pole olnud.

Kui Harry aastal 2006 sõjaväkke läks, püüdis ta samuti maha jätta, kuid tema kaasteenistujad on meenutanud, et aeg-ajalt ikka «pommis» Harry neilt suitsu. Ning kuigi ka kuninganna on Harryle mahajätmiseks survet avaldanud, on Harry väidetavalt senini tundnud, et tegemist on vaid väikese pahega ja tema eralõbuga, millest ta ei kavatsegi loobuda. Harryle lähedalseisev allikas on aga kinnitanud, et printsi seisukoht on ühene: kui tema tulevane naine peaks paluma mahajätmist, ta seda teeb, ning loomulikult ei suitseta ta iialgi oma tulevaste laste juuresolekul.