TOP 10: ägedad Eesti naiskirjanikud, keda tasub lugeda

Katrin Pauts (s 1977) on hetkel üks Eesti edukamaid krimikirjanikke. Ta on pikalt töötanud ajakirjanikuna ja toimetajana, kuid viimastel aastatel pannud ennast edukalt proovile kirjanikuna. Tema menuk «Saaremaa põnevik. Politseiniku tütar» osutus väga populaarseks. Pautsi kriminullid on Nordic noir mõjutustega, ladusas stiilis ja huvitavate puäntidega. Katrin Pauts oli ka hiljuti teleekraanil jooksnud «Nukumaja» stsenarist, mis põhines tema raamatute «Tulekandja» ja «Politseiniku tütar» ainetel.

FOTO: Tairo Lutter

Birk Rohelend (s 1981), pärisnimega Hele-Riin Pihel on üks oma generatsiooni huvitavamaid kirjanikke. Ta on andnud aja jooksul välja kuus teost, tuntumad neist romaan «Mina, Mortimer» (2007), «Sa pead suudlema Silvat» (2016) ja «Mull» (2016). Huvitav fakt on, et Birk on tegelikult hariduselt geenitehnoloog, kuid on töötanud kommunikatsioonialal, kinnisvaraturunduses kui ka aeroobikatreenerina. Birki tekstidele on iseloomulik ajaline ebalineaarsus, sündmuste fragmenteeritus, paralleelsete süžeeliinide omavaheline põimimine ja põrkumine, karakterite vastuolulisus, mäng erinevate vormi- ja stilistikavõtetega. Birk on kätt proovinud ka stsenaristina. Näiteks on tema kirjutatud populaarne «Padjaklubi» kui ka mõned aastad tagasi TV3 eetris olnud «Nurjatud tüdrukud».

FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Eia Uus (s 1985). Eia kirjutab nii raamatuid, reisib kui ka töötab ajakirjanikuna. Eial on ilmunud neli romaani: «Kuu külm kuma» (2005), «Kahe näoga jumal» (2008), «Minu Prantsusmaa» (2013) ja «Aasta Pariisis» (2014). Tema raamatud on unenäolised ja romantilised teekonnad, kus põimuvad eneseotsingud ja ootamatud seiklused. Eia on ise öelnud, et kirjandus on ainus asi, mida ta tahab teha ja ainus asi, mis teda veetleb ja nii palju vaimustab. «Ma usun, et ma teen elus palju erinevaid töid, olen nõudepesija või hauakaevaja, kui vaja – et päriselt tunda, mis tähendab olla selles positsioonis, et usutavalt kirjutada näiteks nõudepesijast või hauakaevajast,» on öelnud Eia ühes kümne aasta taguses intervjuus.

FOTO: Kalev Lilleorg

Ketlin Priilinn (s 1982). Ketlin on üks väga viljakas ja andekas kirjanik, kelle sulest on ilmunud raamatuid nii lastele, noortele kui täiskasvanutele ja neid kokku pea 20. Neist tuntumad on näiteks «Evelini lood» (2011), «Halloween» (2015) ja krimilugude sari «Enne kui on hilja» (2015) , «Kas keegi kuuleb mind?» (2017) ja «Kommionu» (2017). Ketlin on samuti töötanud ajakirjanikuna ja olnud korduvalt erinevate romaanivõistlustel ja konkurssidel auhinnatute seas.

FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Andra Teede (s 1988). Andra ampluaa on väga lai. Ta on kirjutanud nii luulet, kirjanduskriitikat, näidendeid ja stsenaariume. Põhiliselt on Andra tuntud aga ikkagi luuletajana - ta debüteeris kõigest 16-aastaselt ning esimese luulekogu «Takso Tallinna taevas» andis välja aasta hiljem. See sai ääretult hea vastukaja osaliseks. Teede on andnud välja kuus luulekogu. Andra luule on otsekohene, aus ja jõuline, manifesteerib armastust ja maailmavalu. Andra on hariduselt dramaturg ja kirjutab stsenaariumi Eesti ühele populaarsemale telesarjale «Õnne 13».