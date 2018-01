Veider fakt ajaloost: leiutaja Nikolai Tesla oli armunud tuvisse

Did You Know toob välja ühe Tesla tsitaadi: «Jah, ma armastasin seda tuvi. Ma armastasin teda, nagu mees armastab naist. Ja tema armastas mind. Kui ta oli haige, ma teadsin ja mõistsin. Ta tuli mu tuppa ning ma istusin ta voodiäärel päevi. Ma turgutasin ta tervisele tagasi. See tuvi oli mu päevade ja elu rõõm. Kui ta mind vajas, ei lugenud miski muu. Kuniks ta mul oli, oli ka mu elul eesmärk.»