Kaalust alla, kõht lamedaks või selg sirgu? Nõuanded, kuidas (kodus) saavutada just sinu konkreetne eesmärk

Hansaposti sporditarvikute tootejuhi Kadri Paide sõnul pole sugugi ükskõik, kus ja kuidas liigutada, sest vaid sobilik treening ja järjekindlus viivad sihile. Ta annab nõu, kuidas täpselt leida enda eesmärgile kõige parem ja tõhusam treening.

Tahad võtta kaalust alla?

Kaalu saab alandada siis, kui päeva jooksul kulutatakse rohkem energiat kui sisse süüakse. Seega on ülekaalu puhul esmalt vaja üle vaadata toidulaud ja seejärel saab hakata tegema trenni. Paraku ühtki imeharjutust, mis kehakaalu alandaks, ei ole olemas. Treenija toidulaualt peaks kaduma töödeldud suhkur ja rafineeritud õli, asemele võiks tulla köögivili ja kala. Ühtlasi tuleks piisavalt magada, sest puudulik uni on üks isude tekitajaid.

Kaalu langetamisel on ennekõike abiks kõrge intensiivsusega treeningud, näiteks intensiivne intervalltreening, mille puhul rasvapõletus jätkub ka pärast trenni lõppu. Selline treening on lühike, enamasti 15-minutiline ning igaüks saab ise endale sobiva harjutuste kava kokku panna. Inspiratsiooni leiab internetist ja võimalikke skeeme on palju. Näiteks võib teha vaheldumisi 1 minuti kõrge intensiivsusega trenni ja seejärel 1 minuti madala intensiivsusega. Seejuures peaks erinevad harjutused katma kogu keha, näiteks võib teha seeriatena kätekõverdusi, kükke, tõsteid ja väljaasteid.

Kui kehakaal on väga suureks paisunud, siis tuleb osasid treeninguid sootuks vältida. Näiteks joosta (nii looduses kui jooksulindil) ei tohiks üldse, see teeb liigestele karuteene. Jooksmisest mõnevõrra parem on rattasõit, aga eriti suure ülekaalu puhul võiks alustada tegevustest, mis panevad suurema rõhu ülakehale, näiteks võib treenida sõudeergomeetriga.

Igatsed lamedat kõhtu?

Paljud alustavad treenijad ei maadle sugugi ülekaaluga, tihti on probleemiks mõned ülekilod, mis pole jagunenud ühtlaselt, vaid kogunenud päästerõngana vöökohale. Kõhulihaste treenimiseks ei pea sugugi rühmatreeningusse ega jõusaali minema, seda saab piisava motivatsiooni korral teha igaüks oma kodus. Kui planeerida igasse päeva treenimiseks 10-15 minutit, on see piisav, et anda peatselt tulemust. Kehtib siiski reegel, et ainult üht liiki kõhulihaste harjutustest ei piisa, tuleb teha erinevaid seeriaid, sest keha harjub rutiiniga ja vajab pingutuseks üha uusi harjutusi.

Kõige lihtsam harjutus on tavaline istessetõus. Esimese korraga neid palju teha ei jaksa, alustada võib kahekümne kuni kolmekümne istessetõusuga päevas ning suurendada korduste arvu iga päev viie võrra. Harjutust tehes tuleb jälgida, et käsi kukla taha ei seoks ja pead liigselt ette ei tõmbaks. Istessetõusude ajal peab hoidma puusad ja alaselja vastu põrandat ning harjutusi võiks teha kõverdatud seljaga, nii ei tee endale liiga. Kui varasem treenitus on hea ja harjutus tundub liiga lihtne, võib korduste arvu mitmekordistada või kasutada lisaraskusi.